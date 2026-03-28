۱۰۰ هیات ورزشی آذربایجان شرقی به پویش پیروزی سهم ایستادگی پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مقصودی عصر شنبه با اعلام این خبر افزود: پویش ملی ایستادگی، سهم پیروزی بار دیگر اثبات کرد که جامعه ورزش همواره در کنار نظام و پای کار اهداف عالیه آن هستند.

مدیرکل اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی عنوان کرد: استقبال گسترده هیأت‌های ورزشی، باشگاه‌ها و فعالان عرصه ورزش آذربایجان شرقی از این پویش، نشان‌دهندهٔ عمق وفاداری و همراهی جامعه ورزش با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

مقصودی با بیان اینکه ایستادگی یکی از مؤلفه‌های کلیدی موفقیت در هر عرصه‌ای، به‌ویژه ورزش است، یادآور شد: پیوستن هیات‌های استانی و شهرستانی و باشگاه‌های ورزشی مختلف در این حرکت، حاکی از آمادگی جامعه ورزش برای دفاع از ارزش‌ها و پیشبرد اهداف ملی است.

وی تأکید کرد: این حضور پرشور، پیام روشنی را به همراه دارد که جامعه ورزش، همواره در خط مقدم حمایت از نظام و تحقق دستاوردهای آن، حضوری فعال و مؤثر خواهد داشت.

مقصودی با قدردانی از همه هیأت ها و باشگاه‌های که در این پویش مشارکت کردند، اذعان داشت: امید می رود به زودی با حضور جامعه بزرگ ورزش و جوانان استان بتوان جشن پیروزی برابر استکبار جهانی را برگزار کنیم.