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۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

۱۰۰ هیات ورزشی آذربایجان شرقی به پویش پیروزی سهم ایستادگی پیوستند

۱۰۰ هیات ورزشی آذربایجان شرقی به پویش پیروزی سهم ایستادگی پیوستند

تبریز-مدیرکل اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت: ۱٠٠ هیات ورزشی، باشگاه و قهرمان ملی و بین المللی استان تاکنون به پویش «بسم الله الرحمن الرحیم، پیروزی سهم» ایستادگی پیوستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مقصودی عصر شنبه با اعلام این خبر افزود: پویش ملی ایستادگی، سهم پیروزی بار دیگر اثبات کرد که جامعه ورزش همواره در کنار نظام و پای کار اهداف عالیه آن هستند.

مدیرکل اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی عنوان کرد: استقبال گسترده هیأت‌های ورزشی، باشگاه‌ها و فعالان عرصه ورزش آذربایجان شرقی از این پویش، نشان‌دهندهٔ عمق وفاداری و همراهی جامعه ورزش با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

مقصودی با بیان اینکه ایستادگی یکی از مؤلفه‌های کلیدی موفقیت در هر عرصه‌ای، به‌ویژه ورزش است، یادآور شد: پیوستن هیات‌های استانی و شهرستانی و باشگاه‌های ورزشی مختلف در این حرکت، حاکی از آمادگی جامعه ورزش برای دفاع از ارزش‌ها و پیشبرد اهداف ملی است.

وی تأکید کرد: این حضور پرشور، پیام روشنی را به همراه دارد که جامعه ورزش، همواره در خط مقدم حمایت از نظام و تحقق دستاوردهای آن، حضوری فعال و مؤثر خواهد داشت.

مقصودی با قدردانی از همه هیأت ها و باشگاه‌های که در این پویش مشارکت کردند، اذعان داشت: امید می رود به زودی با حضور جامعه بزرگ ورزش و جوانان استان بتوان جشن پیروزی برابر استکبار جهانی را برگزار کنیم.

کد مطلب 6785621

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