  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۲

حمایت ویژه از ملی‌پوشان آذربایجان‌شرقی برای ناگویا

حمایت ویژه از ملی‌پوشان آذربایجان‌شرقی برای ناگویا

تبریز- مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی از حمایت ویژه این اداره‌کل از ملی‌پوشان و مدال‌آوران استان برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مقصودی عصر چهارشنبه در نشست با هیئت‌های ورزشی آذربایجان‌شرقی با اشاره به نقش‌آفرینی جامعه ورزش و جوانان استان در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، اظهار کرد: از نخستین روزهای جنگ رمضان، ورزشکاران و جوانان استان با حضور در صحنه و همراهی با مردم، نیروهای مسلح و آرمان‌های انقلاب اسلامی، نقش فعالی ایفا کردند.

وی با بیان اینکه ورزش یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی است، افزود: ورزشکاران شاخص استان از همان روزهای ابتدایی با موضع‌گیری‌های صریح و انتشار بیانیه در فضای مجازی، جنایات دشمنان را محکوم کردند و در ادامه نیز در تجمعات مردمی و برنامه‌های میدانی حضوری فعال داشتند.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی ادامه داد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ورزشی، اجرای آیین‌های زورخانه‌ای و رزمی، تجلیل از خانواده شهدای ورزشکار و حضور در منازل شهدای جنگ رمضان از جمله اقداماتی بود که با مشارکت جامعه ورزش و جوانان استان انجام شد.

مقصودی در بخش دیگری از سخنان خود به بازی‌های آسیایی ناگویا اشاره کرد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، حدود ۱۰ ورزشکار از آذربایجان‌شرقی شانس حضور در این رقابت‌ها را دارند و برنامه‌ریزی‌های لازم برای حمایت ویژه از ملی‌پوشان و مدال‌آوران استان انجام شده است.

وی تأکید کرد: روند بررسی و ارزیابی وضعیت ورزشکاران استان در اردوهای تیم‌های ملی با جدیت دنبال می‌شود تا آذربایجان‌شرقی همچون گذشته سهم قابل توجهی در مدال‌آوری کاروان ایران در ناگویا داشته باشد.

کد مطلب 6836173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها