به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مقصودی عصر چهارشنبه در نشست با هیئت‌های ورزشی آذربایجان‌شرقی با اشاره به نقش‌آفرینی جامعه ورزش و جوانان استان در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، اظهار کرد: از نخستین روزهای جنگ رمضان، ورزشکاران و جوانان استان با حضور در صحنه و همراهی با مردم، نیروهای مسلح و آرمان‌های انقلاب اسلامی، نقش فعالی ایفا کردند.

وی با بیان اینکه ورزش یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی است، افزود: ورزشکاران شاخص استان از همان روزهای ابتدایی با موضع‌گیری‌های صریح و انتشار بیانیه در فضای مجازی، جنایات دشمنان را محکوم کردند و در ادامه نیز در تجمعات مردمی و برنامه‌های میدانی حضوری فعال داشتند.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی ادامه داد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ورزشی، اجرای آیین‌های زورخانه‌ای و رزمی، تجلیل از خانواده شهدای ورزشکار و حضور در منازل شهدای جنگ رمضان از جمله اقداماتی بود که با مشارکت جامعه ورزش و جوانان استان انجام شد.

مقصودی در بخش دیگری از سخنان خود به بازی‌های آسیایی ناگویا اشاره کرد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، حدود ۱۰ ورزشکار از آذربایجان‌شرقی شانس حضور در این رقابت‌ها را دارند و برنامه‌ریزی‌های لازم برای حمایت ویژه از ملی‌پوشان و مدال‌آوران استان انجام شده است.

وی تأکید کرد: روند بررسی و ارزیابی وضعیت ورزشکاران استان در اردوهای تیم‌های ملی با جدیت دنبال می‌شود تا آذربایجان‌شرقی همچون گذشته سهم قابل توجهی در مدال‌آوری کاروان ایران در ناگویا داشته باشد.