راهکارهای مدیریت باغبانی برای شکوفایی بهاره؛از تغذیه تا مقابله با سرما

شبنم جلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بر اهمیت اقداماتی نظیر محلولپاشی زودهنگام، مبارزه بهموقع با آفات و بیماریها، هرس اصولی، استفاده از نهالهای مرغوب و رعایت زمانبندی کاشت تأکید کرد.
سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی بر لزوم توجه ویژه به تغذیه گیاهی، کنترل آفات و بیماریها، و حفاظت از گزند سرمازدگیهای بهاره تأکید کرد.
جلیلزاده، با تشریح اقدامات ضروری در فصل بهار، بر اهمیت محلولپاشی زودهنگام با کودهای فروت ست همزمان با تورم جوانهها به عنوان پایهای برای تغذیه مؤثر و افزایش کمیت و کیفیت میوه تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت پایش مستمر، بر ضرورت مبارزه بهموقع و هدفمند با آفات و بیماریها بر اساس هشدارهای مدیریت حفظ نباتات تأکید کرد و افزود: انجام هرس صحیح پیش از بیداری کامل جوانهها و همچنین به تعویق انداختن هرس باغات انگور تا عبور از خطر سرمای دیررس بهاره، به باردهی مناسب و جلوگیری از خسارت کمک شایانی میکند.
سرپرست مدیریت باغبانی آذربایجان غربی ، تهیه نهال سالم از مراکز معتبر و رعایت اصول کاشت بهموقع را عامل حیاتی در موفقیت احداث باغات جدید دانست و یادآور شد: در صورت تأخیر در کاشت، باغداران باید به سمت استفاده از نهالهای گلدانی روی آورند.
جلیلزاده ضمن تأکید بر ضرورت آمادگی باغداران برای مقابله با سرمای احتمالی بهاره با رصد مستمر پیشبینیهای هواشناسی، به اهمیت استقرار کندوهای زنبور عسل در باغات جهت گردهافشانی مؤثر و همچنین آمادهسازی خاک از طریق شخم و بیلکاری پای درختان اشاره کرد.
وی، بر تغذیه علمی باغات بر اساس نتایج آنالیز برگ و خاک، چه به صورت خاکی و چه محلولپاشی، و همچنین استفاده تخصصی از کودهای کلسیمی پس از تشکیل میوه در درختان سیب و تداوم آن در چند مرحله، به عنوان راهکارهایی برای ارتقای کیفیت و کمیت محصول تأکید کرد.
