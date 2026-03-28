۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۲۱

حمایت بانکی از تولید؛ نیاز ۵۰۰ میلیاردی زنجیره‌های مرغ در خراسان جنوبی

حمایت بانکی از تولید؛ نیاز ۵۰۰ میلیاردی زنجیره‌های مرغ در خراسان جنوبی

بیرجند-سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی از نیاز حدود ۵۰۰میلیارد تومانی برای تقویت زنجیره تولید مرغ استان خبر داد و بر همراهی شبکه بانکی برای تأمین نقدینگی واحدها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتی‌فر عصر شنبه در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل کشور اظهار کرد: در جلسات ۱۹۵ و ۱۹۶ این ستاد، اختیارات مناسبی برای حمایت از واحدهای تولیدی و اشتغال پیش‌بینی شده که مسیر کمک به تولیدکنندگان را تسهیل می‌کند.

وی افزود: بر اساس این مصوبات، در شرایط خاص اقتصادی، برخی محدودیت‌های بانکی، بیمه‌ای و حقوقی برای واحدهای تولیدی کاهش یافته تا فعالیت آن‌ها دچار اختلال نشود.

شریعتی‌فر ادامه داد: همچنین مهلت پرداخت برخی تسهیلات تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده و انتظار می‌رود شبکه بانکی همانند گذشته در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.

وی با اشاره به نقش خراسان جنوبی در تأمین مرغ منطقه گفت: این استان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از نیاز استان‌های همجوار به‌ویژه سیستان و بلوچستان را نیز تأمین می‌کند که این موضوع ضرورت پایداری تولید را دوچندان می‌سازد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با تأکید بر تقویت زنجیره‌های تولید تصریح کرد: حرکت به سمت حمایت از زنجیره‌های کامل تولید، راهکار اساسی برای تنظیم بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی است.

وی از نیاز حدود ۵۰۰ میلیارد تومانی برای تأمین نقدینگی این زنجیره‌ها خبر داد و گفت: در صورت تأمین این منابع، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید و تأمین نهاده‌ها فراهم خواهد شد.

شریعتی‌فر با اشاره به اقدامات برخی فعالان بخش خصوصی در واردات نهاده‌های دامی افزود: این اقدامات ارزشمند است اما برای تداوم، نیازمند حمایت جدی شبکه بانکی هستیم.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی باید با هم‌افزایی در داخل استان، مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی را برطرف کنیم و منتظر منابع خارج از استان نمانیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی همچنین خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات شد و گفت: پرونده‌های موجود در سیستم بانکی باید با نگاه حمایتی و در کوتاه‌ترین زمان تعیین تکلیف شوند.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مدیران بانکی استان، بر تداوم همکاری‌ها برای تأمین نیازهای اساسی مردم و پایداری بازار تأکید کرد.

