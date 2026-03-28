به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتی‌فر عصر شنبه در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل کشور اظهار کرد: در جلسات ۱۹۵ و ۱۹۶ این ستاد، اختیارات مناسبی برای حمایت از واحدهای تولیدی و اشتغال پیش‌بینی شده که مسیر کمک به تولیدکنندگان را تسهیل می‌کند.

وی افزود: بر اساس این مصوبات، در شرایط خاص اقتصادی، برخی محدودیت‌های بانکی، بیمه‌ای و حقوقی برای واحدهای تولیدی کاهش یافته تا فعالیت آن‌ها دچار اختلال نشود.

شریعتی‌فر ادامه داد: همچنین مهلت پرداخت برخی تسهیلات تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده و انتظار می‌رود شبکه بانکی همانند گذشته در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.

وی با اشاره به نقش خراسان جنوبی در تأمین مرغ منطقه گفت: این استان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از نیاز استان‌های همجوار به‌ویژه سیستان و بلوچستان را نیز تأمین می‌کند که این موضوع ضرورت پایداری تولید را دوچندان می‌سازد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با تأکید بر تقویت زنجیره‌های تولید تصریح کرد: حرکت به سمت حمایت از زنجیره‌های کامل تولید، راهکار اساسی برای تنظیم بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی است.

وی از نیاز حدود ۵۰۰ میلیارد تومانی برای تأمین نقدینگی این زنجیره‌ها خبر داد و گفت: در صورت تأمین این منابع، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید و تأمین نهاده‌ها فراهم خواهد شد.

شریعتی‌فر با اشاره به اقدامات برخی فعالان بخش خصوصی در واردات نهاده‌های دامی افزود: این اقدامات ارزشمند است اما برای تداوم، نیازمند حمایت جدی شبکه بانکی هستیم.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی باید با هم‌افزایی در داخل استان، مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی را برطرف کنیم و منتظر منابع خارج از استان نمانیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی همچنین خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات شد و گفت: پرونده‌های موجود در سیستم بانکی باید با نگاه حمایتی و در کوتاه‌ترین زمان تعیین تکلیف شوند.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مدیران بانکی استان، بر تداوم همکاری‌ها برای تأمین نیازهای اساسی مردم و پایداری بازار تأکید کرد.