گفتگوی وزرای امور خارجه ایران و یونان درباره پیامدهای جنگ تحمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، گیورگیوس گراپتریتیس وزیر امور خارجه یونان با ابراز نگرانی شدید از تبعات جنگ به‌ویژه ابعاد امنیتی و اقتصادی آن، ابراز امیدواری کرد که هرچه سریع‌تر صلح و ثبات به منطقه بازگردد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی طی ۳۰ روز تجاوز نظامی به ایران، مسئولیت همه کشورها برای محکوم کردن حملات غیرقانونی و نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه را یادآور شد و تاکید کرد بی‌تفاوتی در قبال قانون‌شکنی و اقدامات تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب زوال نظام هنجاری و اخلاقی بین‌المللی شده و پیامدهای آن متوجه همه کشورها خواهد گردید.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: ناامنی در تنگه هرمز نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول تثبیت شده حقوق بین‌الملل با هدف جلوگیری از سوء استفاده متجاوزان و شرکای آنها از این آبراهه برای پیشبرد اهداف غیرقانونی و تجاوزکارانه خود علیه ایران، مجموعه تدابیری را اتخاذ کرده است تا ضمن ممانعت از تردد شناورهای متخاصم، عبور ایمن شناورهای دیگر را با هماهنگی با مراجع ذیصلاح نظامی-امنیتی ایرانی مدیریت کند.

وزیر امور خارجه همچنین با یادآوری تعهد قانونی کشورها طبق حقوق بین‌الملل برای ممانعت از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها جهت طراحی و پشتیبانی و اجرای عملیات‌های تجاوزکارانه علیه کشورهای دیگر، تصریح کرد: حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، نقض فاحش ماده ۴ منشور ملل متحد و مصداق آشکار تجاوز نظامی علیه یک دولت عضو سازمان ملل است و همه کشورها موظفند طبق تکالیف حقوقی بین‌المللی خود ضمن محکوم کردن این تجاوز، از هرگونه همراهی و همکاری با متجاوزان خودداری کنند.

عراقچی بر تداوم عملیات‌های دفاعی ایران علیه متجاوزان و مبادی انجام تجاوز علیه ایران، از جمله پایگاه‌ها و امکانات نظامی آنها که در قلمروی کشورهای منطقه مستقر است، تاکید کرد و نسبت به دسیسه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای گسترش دامنه جنگ از طریق وادار کردن سایر کشورها به همدستی و مشارکت در تجاوز نظامی و یا انجام عملیات‌های پرچم دروغین علیه کشورهای ثالث هشدار داد.