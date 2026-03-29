نام «ایران» خط قرمز است؛ وظیفه هنرمندان موسیقی در جنگ رمضان چیست؟

سامان علوی از هنرمندان موسیقی منطقه آذربایجان که طی سال های اخیر فعالیت های متعددی را در عرصه های پژوهش و اجرا انجام داده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به رشادت و ایستادگی ملت ایران در روزهای اخیر به واسطه جنگ رمضان توضیح داد: آنچه طی این روزهای اخیر در ایام جنگ رمضان مشاهده کردم ایستادگی و شجاعت مردم شریف و دلیر ایران عزیز در دفاع از میهن بود. مردمی که از همه اقشار مختلف نشان دادند نام نامی «ایران» و پرچم مقدس آن خط قرمز است و به هیچ عنوان اجازه نمی دهند ذره ای از این خاک به دست دشمن برسد.

وی افزود: بی تردید طی سال های اخیر انتقادها و ناراحتی هایی از جانب هنرمندان موسیقی با بخشی از سیاست های مدیریتی وجود دارد اما باید بگویم وقتی نام ایران می آید من به عنوان یک هنرمند شیعه به سهم خودم اجازه نخواهم داد تا دشمن به این خاک وارد شود. گویا این دشمنان نمی دانند بسیاری از ما با واژه شهادت جان می گیریم و شهادت برای ما اولین پله یک زندگی جدید، رشد و تعالی است. مسیری که بی تردید در تنومند شدن و توسعه ایران عزیزمان نقش معنوی بسیار ارزشمندی دارد.

این آهنگساز ادامه داد: ما اکنون با دشمنی رو به رو هستیم که فارغ از همه جنایت هایی که تاکنون مرتکب شده به مدارس، به مهم ترین مجموعه های تاریخی ایران، به اورژانس ها و مراکز امدادی حمله و از هیچ جنایتی در این زمینه کوتاهی نمی کند. البته که با دفاع جانانه رزمندگان ما و حضور میهن پرستانه مردم در کف خیابان ها دیدیم که علیرغم خیال باطل دشمن تاکنون نه‌ تنها خبری از تغییر نظام جمهوری اسلامی نیست بلکه دامنه اعتراضات نسبت به سردمداران آمریکا در همین کشور بیشتر و بیشتر شده است. من با افتخار می گویم تا اینجا که در برابر دشمن حضور داریم به واسطه مقاومت حماسی مردم، ایران پیروز میدان است چون توانسته بسیاری از معادلات حوزه اقتصاد و انرژی را بر هم زند.

علوی با انتقاد از سکوت مجامع بین المللی در محکومیت جنایات دشمن در به شهادت رساندن غیرنظامیان این جنگ تحمیلی به نقش ارزشمند هنرمندان در جریان این رویداد تاریخی پرداخت و گفت: برای من مایه مباهات و ارزش فراوانی بود که بسیاری از هنرمندان عرصه موسیقی در این ایام بسیار حساس، جانانه در وسط میدان بودند و با تولید آثاری ارزشمند این حرکت ظالمانه دشمن را محکوم کردند. این در حالی است که طی این سال‌ها کم لطفی هایی هم در این حوزه انجام شده اما این مایه قدردانی فراوان است که شاهد حضور بسیار ارزشمند هنرمندان موسیقی در دفاع از میهن بودیم و هستیم. در این مسیر همه هنرمندان چه شیعه، چه سنی و چه غیرمسلمان و دیگر ادیان الهی پای کار بودند و برای اعتلای نام ایران هر آنچه در توان داشتند انجام دادند.

وی در پایان صحبت های خود تصریح کرد: طبیعتا تولید آثار میهن پرستانه می‌تواند از اولویت‌ها و مولفه های نقش هنرمندان در این عرصه باشد. مسیری که جزوی از وظیفه هنرمندان است. اما آنچه در این بخش مهم است عرض اندام در این فضاست و باید به واسطه زبان هنر جنایات دشمن را در سطح بین الملل محکوم کرد. افتخاری که من تردید ندارم بعد از جنگ در عرصه های اقتصادی و انرژی نمود خود را بیشتر نمایان می کند و چه بهتر که هنر نیز در این چارچوب حضور داشته باشد.