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۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۵۶

واکنش دستیار رسانه‌ای وزیر علوم در پی حملات دشمن به دانشگاه علم و صنعت

واکنش دستیار رسانه‌ای وزیر علوم در پی حملات دشمن به دانشگاه علم و صنعت

دستیار رسانه‌ای وزیر علوم در پی حملات دشمن به دانشگاه علم و صنعت توضیحاتی ارائه داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی دادگسترنیا مدیر روابط عمومی وزارت علوم و دستیار رسانه‌ای وزیر در واکنش به حمله ددمنشانه آمریکا و اسرائیل به دانشگاه علم و صنعت نوشت: یک ماه از جنگ_رمضان گذشته و دشمنان ایران در تله‌ای مرگبار گرفتار شده‌اند؛ تله‌ای که طی سال‌ها با علم بومی، شجاعت و تمدن ساخته شده است.

وی گفت: حالا بهتر می‌فهمیم چرا دانشگاه‌ها و دانشمندان را هدف می‌گیرند. شب گذشته دانشگاه علم و صنعت ایران مورد حمله‌ای وحشیانه قرار گرفت.

این پیام در روی نقل دکتر آشوک اسوین، استاد مطالعات صلح و منازعه در دانشگاه اوپسالا سوئد نگاشته شده است.

کد مطلب 6786013
زهرا سیفی

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