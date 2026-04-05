‌تقابل «غرب وحشی وحشی» و ایران متمدن؛ فرهنگ ما هدف گرفته شده است

‌به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شاه‌علی نویسنده، کارگردان تئاتر و سینما و مدیریت مجموعه تئاتر محراب با نگارش یادداشتی به تجاوز و حمله ددمنشانه رژیم صهیونسیتی و آمریکا واکنش نشان داد.

متن یادداشت بدین شرح است:

«امروزه غرب به سردمداری یک دیوانه متوهم به نام ترامپ بیش از هر زمانی خوی حیوانی این متمدن نماها را برای جهانیان به تصویر کشیده است.

تصویر واقعی جامعه آمریکا را در گذشته‌های دور بارها در سینمای هالیوود و البته در هیبت یک قدرت پوشالی دیده ام. ولی آن‌چه که امروز آمریکا را به حقیت جویان عالم معرفی می‌کند مرا به یاد فیلم «غرب وحشی وحشی» می اندازد.

با این تفاوت که امروز این وحشی‌گری را به عینه در جای جای ایران سربلند به نظاره نشسته ام.

امروز آمریکای جنایتکار که بیشتر در هیبت سگ دست‌آموز اسرائیل و صهیونیزم غاصب وارد عرصه نبرد با تمدن یکپارچه ایران عزیز شده است به‌طور هدفمند از یک سو پیوست عمیق تاریخی، فرهنگی، تمدنی و نهادی این کشور و از سویی دیگر آینده ایران را مورد هجمه قرار داده است.

در این تهاجم غیر انسانی و وحشیانه تا کنون بیش از ۱۲۰ بنای تاریخی ثبت شده در سراسر کشور آسیب دیده اند که ۴۳ مورد آن در شهر تهران است و این آثار بخشی از هویت و تاریخ تمدن ما هستند.

این تهاجم بی رحمانه به گذشته و آینده ‌ما نشان می‌دهد که دشمن کینه توز کمر همت بسته که هویت وجودی و سرزمینی ما را ببلعد و البته دردآورتر از این حملات چنگیز گونه بی‌مسئولیتی و بی توجهی سازمان‌های به اصطلاح مدافع حقوق بشر خصوصا سازمان ملل و یونسکوست

که انگار در خواب خرگوشی فرو رفته اند.

و البته تجربه تاریخی نشان داده است که هیچ امیدی به این سازمان های بین‌المللی نباید بست چرا که هرگز در برابر

جبهه زر، زور و تزویر در سال‌های اخیر نه تنها موضع منصفانه و عادلانه ای نگرفته‌اند بلکه غالبا اعتبار و جایگاه خود را به تاراج گذاشته‌اند و همیشه ملت های مظلوم در تمام جغرافیای عالم از آمریکای لاتین تا خاورمیانه، آسیا و آفریقا قربانی تیغ بی عدالتی و تصمیمات ناصواب این سازمان‌های به ظاهر مدافع حقوق بشر شده اند.

و اما آنچه در خاطره تاریخ خواهد ماند این است که در برابر زیاده خواهی غرب وحشی وحشی و ارباب کودک‌کش صهیونیزم آن در اسرائیل متوحش تنها راه نجات، مقاومت و مبارزه تا مالیدن پوزه این جانیان و متجاوزین به قاموس انسانیت به خاک است. به امید آن روز.»