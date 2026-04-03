روایتی از تضارب آرا در جنگ ۱۲ روزه؛ اثری که با جنگ رمضان هم تطابق دارد

ایوب آقاخانی نویسنده، مدرس، بازیگر و کارگردان تئاتر درباره اینکه آیا قصد دارد نمایشنامه‌ای را با موضوع و حال و هوای جنگ رمضان به رشته تحریر درآورد، به خبرنگار مهر گفت: جدیدترین نمایشنامه‌ای که از من به چاپ رسید «ماچا» نام دارد که اولین عکس‌العمل جدی و رسمی در خصوص جنگ ۱۲ روزه بود. حال و هوای «ماچا» با شرایط کنونی هم انطباق دارد از این رو نیازی برای نگارش نمایشنامه‌ای جدید نمی‌بینم.

وی افزود: تحقیق و پژوهشی که برای نگارش نمایش «ماچا» انجام شد کامل بود و چون جنگ ۱۲ روزه نمونه‌ای کوچکتر از جنگ رمضان است در نتیجه موضوع و فضای دراماتیک اثر برای شرایط کنونی نیز متناسب است.

آقاخانی درباره موضوع مدنظر نمایشنامه «ماچا» توضیح داد: «ماچا» اثری اجتماعی است که در شرایط جنگ ۱۲ روزه به رابطه چند خانواده و تضارب آرا میان آنها و موقعیتی که تجربه می‌کنند، می‌پردازد. «ماچا» اثری برای امروز نیز است زیرا شرایط دراماتیک این اثر برای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان یکسان است.

این نمایشنامه‌نویس با سابقه تأکید کرد: «ماچا» جزو حال و هوایی است که در دهه ۷۰ و ۸۰ سپری کردم و رئالیزم برشتی و تعدد شخصیت‌ها رنگ خاصی به این اثر داده است. بابت نوشتن «ماچا» بسیار خوشحالم.

وی در پایان یادآور شد: متأسفانه قرار بود مراسمی برای رونمایی از نمایشنامه «ماچا» در سال گذشته برگزار شود که به دلیل مقارن شدن با شرایط جنگی انجام نشد. در انتظار فرصتی مناسب هستم تا این مراسم را برگزار کنیم.