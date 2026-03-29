پیام همدردی کارگردان شناخته شده تئاتر جهان برای مردم ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رومئو کاستلوچی کارگردان برجسته و چهره شاخص تئاتر معاصر اروپا، در پاسخ به مکاتبه هنرمندان باشگاه تئاتر سوره، در پیامی خطاب به مردم ایران با ابراز اندوه از شرایط اخیر، نسبت به رنجهای انسانی ناشی از جنگ ابراز همدردی کرد.
در متن پیام رومئو کاستلوچی آمده است:
«صادقانه بگویم، نمیدانم چگونه همدردی عمیق و اندوه خود را نسبت به جنگی که بهتازگی آغاز شده است بیان کنم. برای ما تقریباً غیرقابل تصور است که بتوانیم بهطور کامل سختی شرایط زندگیای را که مردم ایران اکنون در سطوح مختلف با آن روبهرو هستند درک کنیم.
همه ما امیدواریم که این درگیری هرچه زودتر پایان یابد و برای مردم و کشور زیبای شما آیندهای باثباتتر همراه با صلح، آزادی و حق تعیین سرنوشت فراهم شود.
من در کنار مردم بزرگ ایران هستم که از حمله بزدلانه و غیرقابل توجیهِ دولت اسرائیل و ایالات متحده رنج میبرند و جان میبازند.»
