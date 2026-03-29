آسمان ناپایدار استان سمنان؛ کاهش دما تا زیر ۱۰درجه و هشدار به کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دومین یکشنبه سال ۱۴۰۵ و طبق اعلام سازمان هواشناسی شاهد تداوم فعالیت سامانه کم فشار بارشی در اغلب نقاط استان سمنان خواهیم بود.

سامانه ای که از اواخر هفته گذشته وارد استان سمنان شده و با جبهه هوای سرد و بارش زایی که از سمت غرب و شمال وارد استان می شود، تقویت نیز خواهد شد. هواشناسی اعلام کرده فعالیت این سامانه تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

طبق نقشه های هواشناسی از امروز یکشنبه تا چهارشنبه هفته جاری، شاهد بارش و وزش باد و همچنین کاهش دما در نقاط مختلف استان سمنان به خصوص ارتفاعات نیمه شمالی و شهرستان های شرقی خواهیم بود.

اداره کل هواشناسی استان سمنان نیز اعلام کرده است: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، فعالیت این سامانه به صورت افزایش ابر و در نواحی شمالی و ارتفاعات بارش‌ها رگباری و همراه با رعد و برق و بارش تگرگ در مناطق مستعد است.

در اطلاعیه سازمان هواشناسی همچنین اعلام شده در غالب مناطق استان سمنان وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می شود و با توجه به شرایط فصلی احتمال جاری شدن رواناب و سیلاب وجود دارد.

برای مرکز استان سمنان طی امروز یکشنبه نهم فروردین ماه ۱۴۰۵ آسمان ابری همراه با افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می شود در شاهرود افزایش ابر، وزش باد، تداوم کاهش دمای هوا و بارش به خصوص در ارتفاعات پیش بینی شده است.

برای دامغان نیز وزش باد شدید، افزایش ابر و بارش باران در نیمه شمالی، پیش بینی می شود در میامی نیز افزایش ابرها، وزش باد و بارش و رگبار پراکنده برای روزهای یکشنبه و دوشنبه پیش بینی می شود.

در غرب استان سمنان جو قدری پایدارتر است در گرمسار شاهد آسمان نیمه ابری، همراه با وزش باد و گرد خاک خواهیم بود شرایطی که مشابه آن در ایوانکی و آرادان هم مشاهده خواهد شد.

در سرخه شاهد ابرناکی آسمان، وزش باد و گرد و خاک خواهیم بود همچنین دمای هوای این شهرستان دو درجه ای کمتر نیز می شود از سوی دیگر برای مهدیشهر نیز افزایش ابر وزش باد و احتمال بارش باران به خصوص در مناطق شمالی و ارتفاعات پیش بینی می شود.

گفتنی است سازمان هواشناسی همچنین از برودت هوا تا پایان هفته جاری نیز خبر می دهد کمینه دمای هوای همه نقاط استان سمنان تا پنجشنبه هفته جاری زیر ۱۰ درجه بالای صفر خواهد بود و در برخی نقاط مانند مهدیشهر و دامغان و شاهرود تا روز سیزدهم فروردین ماه حتی هشدار سرمازدگی محصولات سردرختی نیز صادر شده است.