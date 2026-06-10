به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که همزمان با صبح چهارشنبه در نقاط مختلف استان سمنان شاهد افزایش ابر، وزش باد شدید، گرد و خاک، رگبار و رعد و برق و در اندک نقاط مرتفع و کوهستانی بارش تگرگ را شاهد خواهیم بود.

این بارش‌ها در ادامه بارندگی شب و بامداد گذشته در نقاط مختلف استان به خصوص نیمه شمالی و شرقی است که در روز چهارشنبه هم ادامه خواهد داشت. طبق اعلام سازمان هواشناسی بیشتر بارش‌های روز چهارشنبه نیز در مناطق شمالی و شرقی رخ خواهد داد.

برای مرکز استان سمنان افزایش ابر، وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی شده است برای آرادان نیز به همین صورت در ایوانکی و گرمسار هم وزش باد شدید پیش بینی هواشناسی برای روز چهارشنبه است سرعت وزش باد در شامگاه چهارشنبه در غرب استان بیشتر از روز خواهد بود.

در شرق اما شرایط کاملاً متفاوت است برای دامغان آسمان ابری همراه با افزایش ابر، بارش پراکنده و رگبار و رعد و برق پیش بینی شده است در شاهرود هم وزش باد، رگبار باران و رعد و برق هم در ساعات روز و هم در شب پیش بینی هواشناسی برای روز چهارشنبه است.

در شهمیرزاد هم شاهد وزش باد شدید، افزایش ابر، رگبار باران و رعد و برق خواهیم بود بارش ها آنی و لحظه ای خواهند بود و به خصوص در بعد از ظهر بروز بیشتری پیدا خواهند کرد پیش بینی مشابهی برای مهدیشهر نیز شده است.

برای سرخه وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و برای رضوان در کالپوش میامی وزش باد، رگبار و رعد و برق و بارش لحظه ای و آنی باران پیش بینی شده است در نقاط مرتفع استان سمنان همچنین بارش ها به صورت تگرگ نیز خواهد بود.