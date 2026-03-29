  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۰

هدف قرار گرفتن پایگاه‌های اشغالگران ده‌ها کیلومتر دورتر از مرز لبنان

نیروهای مقاومت لبنان ۲ پایگاه نظامیان صهیونیست را که ده‌ها کیلومتر دور از مرزهای مشترک با فلسطین اشغالی قرار داشتند هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، حزب الله لبنان با صدور بیانیه های پی در پی از اجرای دست کم ۳۹ عملیات ضد صهیونیستی طی روز شنبه خبر داد.

در جریان این عملیات ها علاوه بر آن که تعدادی تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی با پهپادهای انتحاری و موشک های حزب الله شکار شد ۲ پایگاه اشغالگران نیز هدف قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، پایگاه عین شیمر(پایگاه پدافند موشکی) در ۷۵ کیلومتری مرزهای مشترک لبنان و فلسطین اشغالی و پایگاه رگویم(پایگاه نظامی حاوی اردوگاه های آموزشی تیپ معروف گولانی) در ۶۵ کیلومتری مرزهای مذکور در جنوب شرق حیفای اشغالی با شلیک چندین موشک هدف قرار گرفتند.

کد مطلب 6786073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      2 2
      پاسخ
      اگر پایگاههای آمریکا و اسراییل را در سوریه بزنید راه برای آزادی سوریه به دست مقاومت باز میشود
      • IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
        1 2
        سوریه به زودی تبدیل به هیروشیما دوم میشود

