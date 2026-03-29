به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، حزب الله لبنان با صدور بیانیه های پی در پی از اجرای دست کم ۳۹ عملیات ضد صهیونیستی طی روز شنبه خبر داد.

در جریان این عملیات ها علاوه بر آن که تعدادی تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی با پهپادهای انتحاری و موشک های حزب الله شکار شد ۲ پایگاه اشغالگران نیز هدف قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، پایگاه عین شیمر(پایگاه پدافند موشکی) در ۷۵ کیلومتری مرزهای مشترک لبنان و فلسطین اشغالی و پایگاه رگویم(پایگاه نظامی حاوی اردوگاه های آموزشی تیپ معروف گولانی) در ۶۵ کیلومتری مرزهای مذکور در جنوب شرق حیفای اشغالی با شلیک چندین موشک هدف قرار گرفتند.