اسکان رایگان نوروزی برای مسافران خارج از استان در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی شب گذشته در جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: بر اساس پیشنهاد استاندار و مصوبه شورای آموزش و پرورش استان، اسکان نوروزی مهمانان خارج از استان در مراکز و مدارس آموزش و پرورش تا پایان تعطیلات نوروز به صورت رایگان انجام میشود.
وی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش استان در سال ۱۴۰۵ افزود: در این نشست بخشی از دستاوردهای آموزش و پرورش خراسان جنوبی در سال گذشته ارائه شد و بر تداوم مسیر پیشرفت با انگیزهای مضاعف تأکید شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: کسب مدال طلای المپیاد جهانی نانو، به دست آوردن ۲۲ رتبه کشوری در جشنواره نوجوان خوارزمی و کسب مدالهای متعدد در مسابقات بینالمللی و المپیادهای علمی از جمله موفقیتهای مهم دانشآموزان استان در سال گذشته بوده است.
مرتضوی همچنین از راهاندازی دبیرستان وابسته به دانشگاه و هنرستان کارآفرینان وابسته به سازمان فنی و حرفهای برای نخستین بار در استان خبر داد و گفت: اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در جشنواره شهید رجایی نیز موفق به کسب رتبه برتر کشور در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین در مجموع شاخصهای عمومی و اختصاصی شده است.
وی با تأکید بر رویکرد همدلی و همراهی با مردم افزود: با توجه به شرایط موجود، آموزش و پرورش استان تصمیم گرفته است تا پایان تعطیلات نوروز شرایط اسکان رایگان مسافران خارج از استان را در مراکز و مدارس تحت پوشش خود فراهم کند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: از ابتدای ایام اخیر تاکنون نیز برنامههای فرهنگی و تبیینی متنوعی با حضور دانشآموزان و فرهنگیان در میادین و خیابانهای شهرستانهای استان برگزار میشود و خط ملی ۱۵۷۰ نیز به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به سؤالات و مشکلات مردم است.
