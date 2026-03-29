رضا نامدار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ یگان حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان، اظهار کرد: محیط‌بانان ما در گشت‌ و عملیات‌های متعدد میدانی طی سال گذشته، ۱۶۶ مورد تخلف در مناطق چهارگانه محیط‌زیست را شناسایی و با ۲۶۷ متخلف در زمینه شکار، صید، زنده گیری حیات وحش و سایر تخلفات در عرصه های طبیعی، برخورد کردند.

وی با اشاره به اینکه متخلفان تحت پیگرد قضایی قرار دارند، افزود: در سال گذشته ۹۲ مورد شکار غیر مجاز پستانداران شامل کل و بز، قوچ و میش، آهو و بره آهو، مرال، خرگوش و گراز اتفاق افتاد که در این رابطه ۸۰ متخلف دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲۳۲ شکار غیر مجاز انواع پرندگان از گونه های کبوتر، تیهو، کبک، اردک سرسبز، عقاب طلایی، فاخته و اردک معمولی کشف شد، اضافه کرد: با ۷۲ متخلف شکار در این ارتباط برخورد شده؛ همچنین صیادان غیرمجاز آبزیانی از جمله کپور، سوف و زرده پر تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

نامدار افزود: همچنین ۵۴۴ مورد زنده گیری پرندگان از گونه های سهره وحشی، طرقه وحشی، زرد پره سینه زرد، بلدرچین، سهره طلایی، کبوتر، دلیجه، قمری، چکاوک، جغد، کبک، بالابان، شاهین گردن سرخ، فاخته توسط ۱۹ متخلف در سال گذشته داشتیم.

وی با بیان اینکه پنج مورد زنده گیری پستانداران شامل خرس سیاه، کل آهو، پایکا و میش شناسایی و در این رابطه پنج نفر دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: ۳۷ مورد نگهداری و خرید و فروش حیات وحش زنده و غیر زنده از گونه های شاهین، بحری، میمون، سنجاب، حلزون غیر بومی، مارپیتون، طاووس، کبک و تاکسیدرمی عقاب دشتی توسط ۱۱ متخلف نیز در این بازه زمانی شناسایی شد که بر اساس قوانین موجود و پیگیری های بخش های مربوطه با متخلفان برخورد شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان اضافه کرد: محیط‌بانان ما طی سال گذشته ۴۷ مورد عملیات درگیری و تعقیب و گریز انجام دادند و در ۴۳ مورد نیز از شروع به شکار و صید در مناطق جلوگیری شد.

به گفته نامدار، جمع آوری تور صید ماهی در پهنه های آبی استان، جلوگیری از تعلیف غیر مجاز دام، اطفای حریق و جلوگیری از گسترش آتش سوزی در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته، دالانکوه، زیستگاه های آزاد بویین میاندشت و برخورد با تصرف اراضی تحت مدیریت و رفع آن از دیگر اقدامات محیط‌بانان استان بوده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان ابراز کرد: در یک سال گذشته ۲۹ قبضه سلاح گرم غیرمجاز و ۹۱ قبضه سلاح مجاز گلوله زنی، ساچمه زنی و بادی و یک قبضه اسلحه جنگی m1 از متخلفان شکارچی کشف و ضبط شد.