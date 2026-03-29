خبرگزاری مهر، گروه استان ها: شهرستان فردوس که از آن به عنوان «سرزمین بهشتی خراسان جنوبی» یاد می‌شود، با قدمتی ۴ هزار ساله و جاذبه‌هایی منحصربه‌فرد، امروزه به یکی از کلکسیون‌های کامل گردشگری در ایران تبدیل شده است. این دیار که در شاهراه اصلی اتصال استان‌های جنوبی به مشهد مقدس قرار دارد، تلفیقی چشم‌نواز از تاریخ کهن، طبیعت بکر و ظرفیت‌های علمی و جهادی است.

قنات بلده و باغستان؛ معجزه سبز در دل کویر

یکی از ارکان اصلی گردشگری این شهرستان، قنات جهانی «بلده» است. این شاهکار مهندسی ایرانی که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده، روح حیات را در کالبد منطقه «باغستان» دمیده است. قدم زدن در میان درختان سر به فلک کشیده چنار و بید در کنار جوی‌های روان، تصویری از یک بهشت زمینی را در مقابل دیدگان گردشگران ترسیم می‌کند. این منطقه علاوه بر زیبایی‌های طبیعی، به واسطه تولید «طلای سرخ» (زعفران) و «یاقوت سرخ» (انار)، قطب اقتصادی و کشاورزی استان نیز محسوب می‌شود.

شهر تاریخی تون؛ سفر به اعماق تاریخ

شهر کهن «تون» با ۵۵ اثر تاریخی ثبت شده، شناسنامه هویتی این منطقه است. نام این شهر در آثار مورخان بزرگی چون هرودوت و سفرنامه‌نویسانی نظیر مارکوپولو درخشش ویژه‌ای دارد. مجموعه آثار تاریخی از جمله مدرسه علمیه علیا، مسجد جامع تون، و حمام‌های تاریخی خیروز و کوشک، در کنار بارگاه مطهر امامزادگان سید محمد (ع) و سید ابراهیم (ع)، فردوس را به مقصدی ایده‌آل برای دوستداران تاریخ و معماری تبدیل کرده است.

برگ زرین تاریخ معاصر این شهرستان به ۱۳ شهریور ۱۳۴۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که رهبر معظم انقلاب به همراه جمعی از طلاب، اولین اردوی جهادی کشور را در این منطقه پایه‌گذاری کردند. این واقعه تاریخی

سبب شد تا روز فردوس به عنوان مبدأ حرکت‌های جهادی در تقویم رسمی کشور ثبت شود، عنوانی که نشان‌دهنده روحیه همبستگی و پیشرو بودن مردمان این دیار است.

ظرفیت‌های نوظهور؛ از آبگرم درمانی تا شهر جهانی گوهرسنگ‌ها

آبگرم معدنی فردوس با خواص درمانی اعجاب‌انگیز، سالانه هزاران گردشگر داخلی و خارجی را به سوی خود می‌کشاند. در کنار آن، کویر رویایی «پلوند» با تپه‌های ماسه‌ای بی‌انتها، فرصتی بی‌نظیر برای کویرنوردی فراهم کرده است.

همچنین غنای معدنی این منطقه در حوزه سنگ‌های قیمتی، فردوس را در آستانه جهانی شدن به عنوان «شهر جهانی گوهرسنگ‌ها» قرار داده است. برگزاری اولین دوره مسابقات آزاد مهارت گوهرشناسی کشور در این شهرستان، گواهی بر این مدعاست.

میزبانی از همایش‌های ملی و رونق بوم‌گردی

در سال ۱۴۰۳، فردوس به واسطه زیرساخت‌های مناسب، میزبان چهارمین همایش ملی بوم‌گردی‌های ایران بود. ثبت جشنواره‌های ملی انار و زعفران در تقویم گردشگری کشور، گام بلند دیگری برای جذب سرمایه‌گذاران و معرفی هرچه بیشتر این قطعه بهشتی از خراسان جنوبی به جهانیان است.

در مجموع، وجود ۷۹ اثر ثبت ملی و یک اثر ثبت جهانی، فردوس را به یکی از پرترددترین و جذاب‌ترین نقاط در پهنه شرق ایران‌زمین مبدل کرده که آماده پذیرایی از گردشگران در تمامی فصول سال است.