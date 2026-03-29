منابع طبیعی سمنان: حمله به ساختمان سازمان منابع طبیعی جنایت جنگی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج میرزا کوچک خان جنگلی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان حمله وحشیانه آمریکا و اسرائیل را به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور محکوم و شهادت جمعی از همکاران را تسلیت گفتند:
متن پیام به این شرح است
با قلبی آکنده از اندوه، شهادت مظلومانه همکاران ارجمندمان در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را که حافظان ذخایر خدادادی این مرز و بوم بودند، به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران، خانوادههای داغدار و همکاران گرامی در سراسر کشور تسلیت عرض مینماییم ...
این حمله ناجوانمردانه، که توسط رژیم کودککش و سفاک اسرائیل و با حمایت مستقیم آمریکا صورت گرفته است، نه تنها قلب هر انسان آزادهای را جریحهدار میکند، بلکه اوج استیصال و وحشیگری دشمنان بشریت را در مقابله با ملتهای مستقل و متعهد به نمایش میگذارد. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، نهادی است که با عشق و ایثار برای اعتلای ایران و حفاظت از میراث طبیعی آن تلاش میکند و حمله به چنین مجموعهای، حمله به امنیت، استقلال و آینده کشور است.
این جنایت بار دیگر ماهیت پلید و ضد بشری رژیم صهیونیستی و حامیانش را آشکار ساخت. ما این اقدام تروریستی را به شدت محکوم کرده و خواستار رسیدگی قاطع و مجازات عاملان و آمران این جنایت در مجامع بینالمللی هستیم.
اینجانبان به نمایندگی از همکاران و بسیجیان دلاور خود در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استانسمنان ضمن ابراز همدردی عمیق با خانوادههای قربانیان، برای شهدا علو درجات و برای بازماندگان صبر جزیل آرزومندیم. شفای عاجل و کامل مجروحان این حادثه دلخراش را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.
