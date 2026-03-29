۹ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۳

با هدف حضور در بازیهای ساحلی سانیا؛

دومین اردوی تیم ملی هندبال ساحلی در اصفهان برگزار می شود

دومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال ساحلی ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی سانیا از پنجم تا دهم فروردین در اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال ساحلی ایران جهت حضور در بازی‌های آسیایی «سانیا» از روز چهارشنبه ۵ فروردین ماه آغاز شده و تا روز دوشنبه ۱۰ فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

تیم ملی هندبال ساحلی کشورمان که در سال ۱۴۰۴ با کسب عنوان نایب قهرمانی آسیا، سهمیه مسابقات جهانی را هم کسب کرد، با وجود حملات ناجوانمردانه دشمن آمریکایی - صهیونی برنامه‌های تمرینی و آمادگی جسمانی خود را در این مرحله دنبال می‌کند.

این اردو با حضور بازیکنان دعوت شده و زیر نظر کادر فنی تیم ملی در شهر اصفهان در حال برگزاری است.

