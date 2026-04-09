به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان همدان، در راستای اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، در داخل استان همدان ۲۵ نفر از افرادی که با فعالیت تبلیغی، سیاسی و رسانه‌ای علیه منافع ملی کشورمان اقدام کرده بودند، شناسایی و اموال آنها توقیف و به نفع دولت ضبط و مصادره شده است.

این اموال متعلق به ۲ تبعه انگلیس،۲ تبعه سوئیس، یک تبعه روسیه، سه تبعه آلمان، سه تبعه ترکیه، هشت تبعه عراق و ۶ نفر از داخل کشور می‌شود و ضمن شناسایی دستور توقیف همه اموال از طریق دادسرای عمومی صادر شد. دادگستری استان همدان همچنان روند شناسایی و اعمال قانون درباره افراد وطن فروش را در دستور کار خود دارد.