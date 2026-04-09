۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

توقیف اموال ۱۹ وطن فروش خارج‌نشین در همدان انجام شد

همدان- دادگستری همدان از توقیف اموال ۲۵ نفر به دلیل همکاری با دشمن صهیونیستی از سوی دستگاه قضایی این استان خبر داد که از این تعداد ۱۹ نفر مقیم کشورهای خارجی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان همدان، در راستای اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، در داخل استان همدان ۲۵ نفر از افرادی که با فعالیت تبلیغی، سیاسی و رسانه‌ای علیه منافع ملی کشورمان اقدام کرده بودند، شناسایی و اموال آنها توقیف و به نفع دولت ضبط و مصادره شده است.

این اموال متعلق به ۲ تبعه انگلیس،۲ تبعه سوئیس، یک تبعه روسیه، سه تبعه آلمان، سه تبعه ترکیه، هشت تبعه عراق و ۶ نفر از داخل کشور می‌شود و ضمن شناسایی دستور توقیف همه اموال از طریق دادسرای عمومی صادر شد.

دادگستری استان همدان همچنان روند شناسایی و اعمال قانون درباره افراد وطن فروش را در دستور کار خود دارد.

    IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      0 2
      پاسخ
      فرقی قایل نشوید بین وطن فروش خارج نشین و داخلی و جاسوسان و لیدرها و انهایی که حمایت مالی میکنند اموال همه را مصادره و خودشان را اعدام کنید . بس است ترحم و گستاخ شدن این شغال های برده صفت آمریکایی ها و غربی ها

