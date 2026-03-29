به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری گاه با گذر ابر پیش بینی و در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان وزش بادهای نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی سبب مواج شدن دریا خواهد شد.

او افزود: بیشینه سرعت باد در مناطق دریایی استان و سواحل و جزایر در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از یک و نیم متر خواهد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه می‌شود شناورهای سبک و صیادی از تردد دریایی خودداری و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها در بنادر استان بخصوص بنادر غربی در نظر گرفته شود.

سی سی پور گفت: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا پنجشنبه ۱۳ فروردین در استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: از لحاظ دمایی افزایش دمای بیشینه و کاهش نسبی دمای کمینه در استان مورد انتظار است.