آسمان هرمزگان امروز صاف همراه با غبار محلی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور اظهار کرد: امروز شرایط جوی و دریایی پایداری برروی استان پیش بینی میشود.
او افزود: دریا در محدوده دریایی استان نسبتا آرام و برای تردد شناورها مساعد پیش بینی و بعدازظهر و شب در نیمه غربی خلیج فارس افزایش بادهای شمال غربی سبب تلاطم دریا خواهد شد.
سی سی پور خاطرنشان کرد: توصیه میشود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها به مقاصد استانهای خوزستان و بوشهر و غرب جزایر کیش و لاوان در نظر گرفته شود.
او افزود: از لحاظ دمایی تا پایان هفته، با ماندگاری هوای گرم نوسان ۱ تا ۳ درجهای دما پیش بینی میشود.
