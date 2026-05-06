آسمان هرمزگان امروز صاف همراه با غبار محلی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور اظهار کرد: امروز شرایط جوی و دریایی پایداری برروی استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: دریا در محدوده دریایی استان نسبتا آرام و برای تردد شناورها مساعد پیش بینی و بعدازظهر و شب در نیمه غربی خلیج فارس افزایش بادهای شمال غربی سبب تلاطم دریا خواهد شد.

سی سی پور خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و غرب جزایر کیش و لاوان در نظر گرفته شود.

او افزود: از لحاظ دمایی تا پایان هفته، با ماندگاری هوای گرم نوسان ۱ تا ۳ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.