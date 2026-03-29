به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی شهادت خبرنگاران شبکههای المنار و المیادین، گفت: عرض تسلیت ویژه دارم به اصحاب رسانه و خانواده شهید علی شعیب و شهید فاطمه فتونی. البته کسانی از قبیل این شهیدان عزیز ما، کسانی بودند که مانند «دعبل خزاعی» که میگفت من با شعرم دار خودم را آماده کردهام که بر آن آویخته شوم، اصحاب رسانهای که در کنار مقاومت بودند، از همان ابتدایی که وارد این وادی شدند، این آینده را برای خودشان میدیدند.
وی افزود: آینده شهادت، برای رساندن مظلومیت مردمی که از رژیم صهیونیستی متأثر شدند و تحت فشار این رژیم قرار گرفتند.
صالحی ادامه داد: تسلیت ویژه عرض میکنم به خانواده این عزیزان شهید و همکاران این شهیدان در شبکه المنار و المیادین و امیدواریم که مسیری که این شهیدان عزیز آغاز کردهاند، با خونی که ریخته شده، صدها و هزاران خبرنگاران و رسانه جدید برای رساندن صدای مقاومت خلق شود. مردم خوب لبنان که در مقاطع مختلف در کنار مقاومت بودند و هستند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: رسانهها به عنوان زبان ملتها حساب میشوند و خبرنگاران صدای ملتها هستند. در همه جنگها، اصحاب رسانه به عنوان حریم امن به حساب میآیند. به علت اینکه صدای ملتها به حساب میآیند و از این جهت اهمیت پیدا میکند که این صدا محفوظ بماند.
وی افزود: رژیم متجاوز صهیونیستی در طول دورهای که سرزمین قدس را اشغال کرده است، به هیچ یک از نقاط خط قرمز حقوق اخلاقی و انسانی وفادار نبوده است.
صالحی ادامه داد: کودکانی که در غزه و در فلسطین به شهادت رسیدند نمایهای از این هستند. امروز شهادت عزیزان خبرنگار ما باز بر این پرونده قطور ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی افزوده است. همت و حرفه این عزیران در خدمت انتقال صدای مظلومیت مردم منطقه بوده است، امروز با این تهاجم به شهادت رسیدند.
وی افزود: بیتردید صدای ملتها خاموش شدنی نیست. ممکن است رژیم صهیونیستی خبرنگاران را به شهادت برساند، ممکن است مراکز رسانهای را با بمبها نابود کند، اما ملتها صدایشان را به گونههای دیگری منتقل میکنند. خبرنگاران جدیدی برخواهند خواست و قلم و دوربین عکاسی را خواهند داشت و همچنان روایت میکنند از مظلومیت ملت فلسطین، ملت لبنان و ملت مظلوم ایران و همه ملتهایی که در فضای این مظلومیت در طول این ۸۰ - ۷۰ سال در ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی قرار داشتند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: آینده جهان بدون رژیم صهیونیستی آیندهای پر از صلح، عدالت و فضای همزیستی مسالمتآمیز ملتها خواهد بود.
