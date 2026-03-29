به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه اکونومیست در گزارشی نوشت افزایش شدید قیمت سوخت برای بسیاری از شرکت‌ها به منزله یک شوک دوگانه است. از یک سو بالا رفتن هزینه‌های تولید و عملیات، حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، پیش از آنکه مدیران بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان نیز فشار تازه‌ای ایجاد می‌کند؛ زیرا مردم مخارج خود را محتاطانه‌تر مدیریت می‌کنند.

در ایالات متحده تقریباً همه خانوارها دست‌کم یک خودرو دارند و بخش قابل توجهی از آنها صاحب دو یا چند خودرو هستند. هنگامی که قیمت بنزین از حدود ۳ دلار برای هر گالن به ۴ دلار می‌رسد، هزینه سالانه سوخت برای هر خانوار بیش از هزار دلار افزایش می‌یابد. برای یک خانواده معمولی، این رقم تقریباً معادل یک‌هشتم هزینه‌های اختیاری است؛ هزینه‌هایی که معمولاً صرف مواردی مانند غذا خوردن در رستوران، خرید پوشاک یا تفریحات می‌شود.

اکونومیست در ادامه می‌نویسد اکنون نزدیک به یک ماه از آغاز جنگ آمریکا علیه ایران و ترور آیت‌الله خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، گذشته است. در ابتدای سال ۲۰۲۶ قیمت نفت حدود ۶۰ دلار در هر بشکه بود، اما در ماه مارس با توجه به شدت و ضعف درگیری‌ها و اخبار مربوط به تلاش‌ها برای مهار تبعات آن، قیمت‌ها نوسان زیادی داشته و عمدتاً در محدوده ۱۰۰ دلار در هر بشکه در گردش بوده‌اند.

در حال حاضر مصرف‌کنندگان آمریکایی آثار این وضعیت را به طور مستقیم احساس می‌کنند. میانگین قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت به حدود ۴ دلار برای هر گالن رسیده است؛ در حالی که این رقم در پایان ماه فوریه حدود ۳ دلار بود.