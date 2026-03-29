خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در ادامه حمایت‌های مردمی از نقاط مختلف جهان از ایران، هزاران نفر از مردم فرانسه با تجمع در خیابان‌های شهر پاریس، ضمن حمایت از ایران، جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم کردند.