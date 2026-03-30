فرانسه: حملات اسرائیل به «یونیفل» غیرقابل توجیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه در سخنانی به شدت از اقدامات نظامیان رژیم صهیونیستی علیه نیروهای صلح‌بان سازمان ملل در جنوب لبنان انتقاد کرد.

وی با تأکید بر اینکه تجاوزات سربازان اسرائیل به نیروهای «یونیفل» به هیچ عنوان قابل قبول نیست، خاطرنشان کرد که این حملات تحت هیچ شرایطی توجیه‌پذیر نخواهند بود.

رئیس دستگاه دیپلماسی فرانسه همچنین اعلام کرد که به دنبال وقوع حوادث خطرناک برای نیروهای حافظ صلح، پاریس رسماً خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی این وضعیت شده است.

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد، یونیفل شامگاه دوشنبه اعلام کرد که براثر انفجاری که خودروی آنها را در نزدیکی منطقه بنی حیان در جنوب لبنان تخریب کرده بود، ۲ عضو یونیفل کشته و ۲ نفر دیگر زخمی شدند.