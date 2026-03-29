گردآوری روایت‌ و خاطرات جنگ‌ با هدف‌ پژوهشی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این طرح خاطرات و تجربه‌های اقشار مختلف درباره جنبه‌های انسانی و اجتماعی آن دوران ثبت خواهد شد تا برای پژوهش‌ها و تولیدات فرهنگی آینده مورد استفاده قرار گیرد.

موضوعات قابل ارسال شامل خاطرات روزمره، تأثیرات خانوادگی و شخصی، مشاهدات مناطق جنگی، روایت‌های هم‌بستگی اجتماعی، احساسات و دیدگاه‌ها، و تجربه تعامل با نیروهای امدادی است. آثار باید به‌صورت متن ارسال شوند و محدودیتی در حجم ندارند؛ صداقت روایت مهم‌ترین معیار است و امکان ارسال ناشناس هم وجود دارد.

ارسال آثار از طریق آی‌دی @ravivatan در پیام‌رسان بله یا صفحه Roytab.ir/RaviVatan انجام می‌شود.

هر هفته به یک شرکت‌کننده به‌قید قرعه جایزه نقدی اهدا خواهد شد. این طرح از همه کسانی که خاطره یا تجربه‌ای از آن دوران دارند دعوت به مشارکت می‌کند.