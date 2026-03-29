۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

اعلام همبستگی رئیس فدراسیون جهانی تنیس روی میز با مردم ایران

رئیس فدراسیون جهانی تنیس روی میز با جامعه تنیس روی‌میز و مردم ایران اعلام همبستگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون تنیس روی میز، در پی تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونیستی به کشورمان، رئیس فدراسیون جهانی تنیس روی میز ITTF با ارسال ایمیلی به فدراسیون تنیس روی‌میز، با جامعه تنیس روی‌میز و مردم ایران اعلام همبستگی کرد.

در پیام «پترا سورلینگ» رئیس سوئدی فدراسیون جهانی تنیس روی میز و عضو کمیته بین المللی المپیک به مردم ایران آمده است:

«دوستان عزیز ایرانی ام می‌خواستم از حالتان با خبر شوم و به شما اطلاع بدهم که ما در خانواده تنیس روی میز دنیا، همه با شما و در کنار شما مردم ایران هستیم و برایتان در این دوران و روزهای سخت دعا می کنیم.

در این دوران، می‌خواهیم بدانید که خانواده تنیس روی میز در کنار شما هستند و صمیمانه آرزو دارم که شما، همکارانتان، ورزشکاران و همه اعضای خانواده‌ شما در سلامت و امنیت باشید.»

