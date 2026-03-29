حمایت هدفمند از تولیدکنندگان لازمه تحقق شعار سال است

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کرامتی در جلسه شورای معاونان این سازمان با تأکید بر نقش راهبردی بخش کشاورزی در اقتصاد و امنیت غذایی، گفت: حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، تقویت زنجیرههای ارزش محصولات راهبردی و توسعه زیرساختهای تولید برای تحقق شعار سال ضروری است
وی بر توانمندسازی بخش کشاورزی تاکید کرد و اظهار داشت: برای استمرار تأمین امنیت غذایی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود و بومی، نقش بخش کشاورزی در اقتصاد کشور بسیار مهم است.
کرامتی با بیان اینکه امنیت غذایی یکی از مؤلفههای اصلی امنیت ملی است، گفت: برنامهریزی و اجرای اقدامات مؤثر برای تحقق شعار سال ضرورت دارد.
به گفته وی، حمایتهای هدفمند از تولیدکنندگان بخش کشاورزی بهعنوان فعالان اصلی تأمین امنیت غذایی، تقویت و تکمیل زنجیرههای ارزش محصولات راهبردی، توسعه زیرساختهای اساسی بهویژه صنایع تبدیلی و تقویت ارتباط مراکز علمی و پژوهشی با مراکز تولید و خدمات کشاورزی از جمله اولویتهای مهم این سازمان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان همچنین بر تسهیل و رفع موانع تولید برای فعالان این بخش، ارتقای بهرهوری و مدیریت هوشمند منابع آب و خاک، افزایش دانش و مهارت بهرهبرداران، ارتقای عملکرد در واحد سطح و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تأکید کرد.
وی توسعه کشت در محیطهای کنترل شده، گسترش دانش و فناوری در مراکز تولید، اطمینان از تداوم تأمین انرژی در واحدهای تولیدی و خدماتی از طریق توسعه نیروگاههای خورشیدی و انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد دبیرخانه پیگیری اهداف شعار سال در بخش کشاورزی را از دیگر برنامههای مورد توجه در بخش کشاورزی استان عنوان کرد.
نظر شما