به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی نوری نژاد در نشست کارگروه مبارزه با سرقت فراجای سمنان همزمان با ظهر یکشنبه به میزبانی ستاد فرماندهی انتظامی سمنان ضمن اشاره به تحولات میدانی جنگ اخیر، گفت: دشمن با وجود صرف هزینههای گسترده، در دستیابی به اهداف نظامی و سیاسی خود ناکام مانده و تلاشها برای ایجاد بیثباتی و تضعیف توان دفاعی کشور با هوشیاری نیروهای امنیتی و همراهی مردم خنثی شده است.
وی همچنین با تأکید بر حفظ ثبات داخلی و ارتقای امنیت عمومی، بر تقویت اقدامات اطلاعاتی، پایش مستمر افراد آسیبزا، افزایش گشتهای هدفمند امری ضروری در شرایط فعلی است.
فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا گفت: مهار سرقت و ضربه به شبکههای مجرمانه همزمان با ناکامی دشمن در تحقق اهداف امنیتی رقم خورده است.
در این جلسه تأکید شد حضور مستمر و هدفمند نیروهای انتظامی در سطح جامعه، مهمترین عامل پیشگیری از سرقت است و این مأموریت حتی در شرایط خاص نیز نباید دچار وقفه شود.
بر اساس گزارش ارائهشده، در ایام اخیر چندین باند سرقت در حوزههای مختلف از جمله سرقت احشام، سیم و کابل و جرائم خرد شناسایی و متلاشی شدهاند، همچنین ۳۵۰ تبعه غیرمجاز دستگیر و تعدادی از عناصر مرتبط با اقدامات خرابکارانه و وابسته به رژیم تروریستی آمریکا و اسرائیل ، از جمله فردی که اقدام به تصویربرداری از اماکن حساس و ارسال اطلاعات به خارج از کشور کرده بود، شناسایی و بازداشت شدند.
