محمد رضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:از محل‌های جدید اسکان اداراتی که در حمله جنایتکارانه ی آمریکایی صهیونی به شهرستان آسیب دیده بودند، بازدید شد.

وی افزود:در این بازدید که با هدف بررسی آغاز مجدد فعالیت‌های اداری و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم انجام شد، از دو اداره پست و ورزش و جوانان که در جریان حملات اخیر دچار خسارت شده بودند، بازدید به عمل آمد.

توسلی با بیان اینکه همه تلاش مجموعه مدیریت شهرستان بر بهبود و تسریع خدمت رسانی به مردم است، یادآور شد:ادارات مذکور با هماهنگی‌های انجام شده در محل‌های موقت و استاندارد آماده خدمت‌رسانی به همشهریان گرامی می‌باشند.

وی با ابراز همدردی با پرسنل این ادارات که در شرایط سخت به مردم خدمت می‌کنند، خاطرنشان کرد: از همه همکاران گرامی در این ادارات به خاطر صبر و استقامت در حفظ خدمات‌رسانی تقدیر و تشکر بعمل می آوریم.

فرماندار خوانسار ابراز کرد:از ایستگاه نوروزی ورودی شهر در میدان عسل بازدید شد و روند ارائه خدمات رفاهی، ترافیکی و امدادی را بررسی و از تلاش کارکنان شهرداری و جمعیت هلال‌احمر قدردانی شد.