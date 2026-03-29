به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از انبارهای ادارهکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان، با اشاره به شرایط جنگی حاکم و اقدامات قضایی ویژه در برخورد قاطع با هرگونه خیانتهای احتمالی مزدوران و عوامل داخلی دشمن آمریکایی - صهیونی در داخل تأکید کرد.
وی افزود: تدابیر لازم جهت شناسایی و ردیابی و توقیف برخط اموال متهمان و محکومان در راستای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در سطح استان اردبیل نیز اتخاذ شده و با جدیت پیگیری میشود
