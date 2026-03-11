به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان اردبیل اظهار کرد: قرارگرفتن مقتدرانه مردم همیشه در صحنه در کنار نیروهای مسلح و هم‌صدایی و اتحاد کم‌نظیر موجود در قبال دشمنان متجاوز نعمتی بزرگ و درعین‌حال عاملی مهم در تعیین سرنوشت کشور است.

وی افزود: قطعاً هر تحرکی که موجب تضعیف کشور در این موقعیت زمانی حساس شود، از هیچ‌کس قابل‌قبول نیست.

دادستان اردبیل با اشاره به قرارگرفتن در ایام پایانی سال و برنامه‌های همه‌ساله در چهارشنبه‌ آخر سال گفت: چهارشنبه‌سوری امسال کاملاً متفاوت از سال‌های گذشته است.

آفاقی با اعلام اینکه همه‌ساله خسارات زیادی از بابت حوادث چهارشنبه‌سوری تحمیل شده، تأکید کرد: در ایام حاضر، اولویت دستگاه‌های خدمات‌رسان و مراجع انتظامی و امنیتی حفظ امنیت و رفاه مردم در داخل و پشتیبانی از میدان نبرد با دشمنان است.

وی ادامه داد: هر اقدامی که به بهانه چهارشنبه آخر سال موجب تحمیل خسارت و گرفتاری در شرایط جنگی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و اتلاف وقت و هزینه مراجع باشد، در راستای اهداف دشمن تلقی شده، با عامل یا عاملان با لحاظ شرایط جنگی و قاطعانه برخورد خواهد شد.

دادستان مرکز استان با اظهار اینکه احتمال هرگونه سوءاستفاده از این فرصت و ایام وجود دارد و اعلام تعیین شعب ویژه در دادسراهای سراسر استان، از خانواده‌ها خواست؛ مراقب فرزندان خود جهت پیشگیری از گرفتاری در دام مخلان نظم و هنجارشکنان و بدخواهان باشند.