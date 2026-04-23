پرونده قضایی ترک فعل برای برخی مدیران استان اردبیل تشکیل ‌می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی، در نشست فعالان بخش خصوصی با استاندار اردبیل اظهار کرد: در جنگ رمضان با تلاش و پیگیری مدیران کشوری و استانی شاهد تأمین نیازمندی‌های مردم و رضایتمندی حداکثری از فضای فراهم‌شده بودیم.

وی افزود: برای برخی مدیران در اجرایی نشدن ستاد تسهیل، پرونده قضایی تشکیل دادیم و در این زمینه در آینده‌ای نزدیک احکام بازدارنده نیز صادر می‌شود تا جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: هرچند برخی موانع و مشکلات نیز وجود داشت اما مدیران اجرایی پای کار بوده و سعی کردند تا در حد وسع و توان خود به حل مشکلات و تأمین نیازمندی‌های مردم کمک کنند.

آفاقی ضرورت اجرایی شدن مصوبات ستاد تسهیل را یادآور شد و بیان کرد: این مصوبات قانونی و لازم‌الاجراست و هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد اجرای آن را به تأخیر انداخته و یا نادیده بگیرد.

وی با اشاره به ابلاغیه دادستان کل کشور به استان‌ها در برخورد قاطع با ترک فعل‌ها در این زمینه گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید به صورت دقیق، مصوبات ستاد تسهیل را اجرایی کرده و از آن استنکاف نکنند.

وی بیشترین مطالبه تولیدکنندگان و صنعتگران را در حوزه مالیات و بیمه دانست و ادامه داد: با توجه به شرایط جنگی انتظار می‌رود در حوزه مالیات و بیمه تسهیل‌گری‌های خاصی برای صاحبان واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود تا بتوانیم این شرایط حساس و خطیر را به سلامت عبور کنیم.

آفاقی اضافه کرد: برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به شیوه‌ای عمل می‌کنند که رقمی از پرداخت‌کننده وام را به صورت رسوبی نگهداری می‌کنند که این مغایر با قوانین و مقررات است و بانک‌های عامل حق ندارند از این شیوه رسوبی در پرداخت تسهیلات استفاده کنند