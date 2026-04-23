۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

پرونده قضایی ترک فعل برای برخی مدیران استان اردبیل تشکیل ‌می شود

اردبیل- دادستان عمومی و انقلاب اردبیل از تشکیل پرونده قضایی ترک فعل درباره اجرانشدن مصوبات ستاد تسهیل برای برخی مدیران استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی، در نشست فعالان بخش خصوصی با استاندار اردبیل اظهار کرد: در جنگ رمضان با تلاش و پیگیری مدیران کشوری و استانی شاهد تأمین نیازمندی‌های مردم و رضایتمندی حداکثری از فضای فراهم‌شده بودیم.

وی افزود: برای برخی مدیران در اجرایی نشدن ستاد تسهیل، پرونده قضایی تشکیل دادیم و در این زمینه در آینده‌ای نزدیک احکام بازدارنده نیز صادر می‌شود تا جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: هرچند برخی موانع و مشکلات نیز وجود داشت اما مدیران اجرایی پای کار بوده و سعی کردند تا در حد وسع و توان خود به حل مشکلات و تأمین نیازمندی‌های مردم کمک کنند.

آفاقی ضرورت اجرایی شدن مصوبات ستاد تسهیل را یادآور شد و بیان کرد: این مصوبات قانونی و لازم‌الاجراست و هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد اجرای آن را به تأخیر انداخته و یا نادیده بگیرد.

وی با اشاره به ابلاغیه دادستان کل کشور به استان‌ها در برخورد قاطع با ترک فعل‌ها در این زمینه گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید به صورت دقیق، مصوبات ستاد تسهیل را اجرایی کرده و از آن استنکاف نکنند.

دادستان اردبیلدادستان عمومی و انقلاب اردبیل: برای برخی مدیران در اجرایی نشدن ستاد تسهیل، پرونده قضایی تشکیل دادیم و در این زمینه در آینده‌ای نزدیک احکام بازدارنده نیز صادر می‌شود تا جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود.

وی بیشترین مطالبه تولیدکنندگان و صنعتگران را در حوزه مالیات و بیمه دانست و ادامه داد: با توجه به شرایط جنگی انتظار می‌رود در حوزه مالیات و بیمه تسهیل‌گری‌های خاصی برای صاحبان واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود تا بتوانیم این شرایط حساس و خطیر را به سلامت عبور کنیم.

آفاقی اضافه کرد: برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به شیوه‌ای عمل می‌کنند که رقمی از پرداخت‌کننده وام را به صورت رسوبی نگهداری می‌کنند که این مغایر با قوانین و مقررات است و بانک‌های عامل حق ندارند از این شیوه رسوبی در پرداخت تسهیلات استفاده کنند

