دسترسی مردم نقاط مختلف استان اردبیل به فناوری ارتباطی عادلانه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی در دیدار سرپرست اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به نقش حیاتی ارتباطات در توسعه استان و ضرورت تشدید اقدامات نظارتی در حوزه تجهیزات غیرمجاز اظهارکرد: فرآیند جمع‌آوری و ضبط دستگاه‌های ارتباطی غیرمجاز و تقویت‌کننده‌های سیگنال (Signal Booster) که می‌تواند به امنیت شبکه آسیب برساند، با دقت و جدیت دنبال شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با طرح گلایه مردم از تفاوت تعرفه‌های تماس و اینترنت میان اپراتورهای اصلی (همراه اول، ایرانسل و رایتل)، پیگیری موضوع و اقدام عاجل متولیان در بحث یکسان‌سازی تعرفه‌ها را خواستار شد.

دادستان اردبیل گفت: بهینه‌سازی وضعیت پوشش اپراتورهای ثابت و همراه در سراسر استان در راستای تحقق عدالت در توزیع امکانات ارتباطی از جمله تاکیدات دیگر دادستان در این دیدار بود.

سیم‌زن سرپرست اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل نیز گزارشی از عملکرد اداره‌کل در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و برنامه‌های آتی ارایه داد و گفت: زیرساخت‌های ارتباطی نه یک امکانِ رفاهی صرف، بلکه شریان حیاتی توسعه استان و از مولفه‌های امنیت روانی مردم محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به دغدغه‌های فنی و چالش‌های توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در استان، نگاه حمایتی و هوشمندانه دستگاه قضایی به مقوله ارتباطات را مایه دلگرمی و عامل تسریع در روند توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان دانست.

