  استانها
  2. اردبیل
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

دستگیری ۳۶ خائن به وطن در استان اردبیل

اردبیل- دادستان مرکز اردبیل از دستگیری ۳۶ خائن به وطن در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز رسانه دادگستری اردبیل، جلال آفاقی با اعلام خبر شناسایی و دستگیری ۳۶ نفر از آغاز جنگ تحمیلی رمضان تاکنون در سطح استان به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور اظهار کرد: همانطور که قبلا هشدار داده شده بود در شرایط جنگی حاکم خیانت به کشور و هرگونه همکاری با دشمن آمریکایی- صیهونی، موجب اشد مجازات و کیفر سنگین است.

دادستان اردبیل گفت: عضویت در کانال‌ها و صفحات رسانه‌های معاند، به ویژه شبکه معاند و ارسال هرگونه عکس، فیلم، مطلب و موقعیت مکانی جرم محسوب می‌شود و ارسال کنندگان هرگونه محتوا به این رسانه‌ها در حکم سربازان رژیم منفور صهیونی هستند.

