حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ساعات آینده آسمان استان کمی ابری همراه با گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود و جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی افزود: طی روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه هفته جاری با افزایش ابرناک بودن مناطق جنوبی استان و همچنین ارتفاعات، وقوع بارش‌های پراکنده باران دور از انتظار نیست.

شکوهی ادامه داد: در سواحل جنوبی استان بوشهر جهت باد شمال غربی با سرعت ۱۴ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود و از بامداد فردا نیز در این مناطق سرعت باد ۱۰ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی درباره وضعیت تلاطم خلیج‌فارس گفت: ارتفاع موج خلیج فارس در سواحل استان بوشهر ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود، درحالی که در سواحل جنوبی استان ارتفاع موج امروز ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و در فراساحل جنوبی گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد رسید.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از بامداد فردا ارتفاع موج در سواحل جنوبی استان بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود.