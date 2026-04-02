به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌وسومین مرحله از اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» امشب، پنجشنبه سیزدهم فروردین‌ماه، در کرمانشاه برگزار می‌شود و نماز استغاثه به امام زمان(عج) بخش پایانی این مراسم خواهد بود.

این تجمع از ساعت ۲۱ در منطقه الهیه آغاز شده و مسیر حرکت از میدان رسالت به سمت میدان شاهد تعیین شده است تا شرکت‌کنندگان در فضایی منسجم و سازمان‌دهی‌شده در مراسم حضور یابند.

این اجتماع مردمی با هدف تقویت همبستگی معنوی و همراهی با برنامه‌های عبادی برگزار می‌شود و نماز استغاثه و دعای ویژه پس از آن در پایان مسیر اقامه خواهد شد.

برای اقامه نماز، محل استقرار آقایان در سمت راست خیابان اصلی و بانوان در سمت چپ مشخص شده تا نظم و آرامش مراسم حفظ شود و شرکت‌کنندگان بتوانند با تمرکز لازم در نماز شرکت کنند.

از مردم شرکت‌کننده خواسته شده است با وضو، مهر و سجاده در مراسم حاضر شوند تا روند برگزاری نماز به شکل مناسب و شایسته انجام شود.