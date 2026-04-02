  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

نماز استغاثه امشب در اجتماع مردمی کرمانشاه اقامه می‌شود

نماز استغاثه امشب در اجتماع مردمی کرمانشاه اقامه می‌شود

کرمانشاه - سی‌وسومین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» امشب در کرمانشاه برگزار می‌شود و نماز استغاثه به امام زمان(عج) در پایان مراسم اقامه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌وسومین مرحله از اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» امشب، پنجشنبه سیزدهم فروردین‌ماه، در کرمانشاه برگزار می‌شود و نماز استغاثه به امام زمان(عج) بخش پایانی این مراسم خواهد بود.

این تجمع از ساعت ۲۱ در منطقه الهیه آغاز شده و مسیر حرکت از میدان رسالت به سمت میدان شاهد تعیین شده است تا شرکت‌کنندگان در فضایی منسجم و سازمان‌دهی‌شده در مراسم حضور یابند.

این اجتماع مردمی با هدف تقویت همبستگی معنوی و همراهی با برنامه‌های عبادی برگزار می‌شود و نماز استغاثه و دعای ویژه پس از آن در پایان مسیر اقامه خواهد شد.

برای اقامه نماز، محل استقرار آقایان در سمت راست خیابان اصلی و بانوان در سمت چپ مشخص شده تا نظم و آرامش مراسم حفظ شود و شرکت‌کنندگان بتوانند با تمرکز لازم در نماز شرکت کنند.

از مردم شرکت‌کننده خواسته شده است با وضو، مهر و سجاده در مراسم حاضر شوند تا روند برگزاری نماز به شکل مناسب و شایسته انجام شود.

کد مطلب 6789747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها