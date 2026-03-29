صبح تلخ دانشگاه علم و صنعت؛ شاید سقف ها فروبریزد اما امید نه!

به گزارش خبرنگار مهر، نهاد ترویجی نانو دانشگاه علم و صنعت ایران (فولرن) به بهانهی بمباران دانشگاه علم و صنعت در یادداشتی نوشت: صبح دیروز خبر حمله به دانشگاه رسید؛ خبری تلخ که میان گفتوگوهای روزمره پیچید و ناگهان دلها را سنگین کرد.
گفته میشود آسمان دانشگاه برای لحظاتی زیر بمبهای دشمن خونخوار لرزیده و ساختمانهایی که سالها مأمن درس و تلاش بودند، زخمهایی از آتش بر تن گرفتهاند.
امروز دانشگاه ساکت است. راهروهایی که همیشه پر از رفتوآمد بود، آرام ماندهاند، صندلیهای کلاسها خالیاند و درهای دانشکده برای مدتی بسته شده است.
اما دانشگاه فقط ساختمان نیست.دانشگاه قلبهایی است که برای دانستن میتپند؛ صدای قدمهایی است که در راهروهایش آینده را جستوجو میکنند. ذهنهایی است که حتی زیر سایهی جنگ هم از پرسیدن دست نمیکشند. دشمن شاید دیوارها را ویران کند، اما اندیشه را نه. شاید سقفها فرو بریزد، اما امید نه.
آتش میتواند بر دیوارها بنشیند، میتواند شیشهها را فرو بریزد و سکوتی سنگین بر حیاط دانشگاه بگذارد؛ اما چراغ دانایی با این چیزها خاموش نمیشود.
زیرا هرجا کتابی دوباره باز شود، هرجا قلمی دوباره روی کاغذ حرکت کند، هرجا جوانی با چشمانی روشن به فردا نگاه کند… دانشگاه دوباره زاده میشود و آن روز دور نیست؛ روزی که دوباره درهای دانشگاه باز میشود، قدمها در راهروها میپیچد و زندگی به کلاسها بازمیگردد.
آن روز، در میان خاطرهی دود و ویرانی، همه خواهند فهمید که این سرزمین نه با آتش میشکند و نه با تهدید از پا میافتد. دانشگاه دوباره خواهد ایستاد و ایران نیز سربلند خواهد ماند. 🇮🇷
