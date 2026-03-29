۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵

دستگیری عامل فروش سلاح در ایام جنگ

پلیس اطلاعات فاتب از دستگیری متهمی در حین معامله سلاح و اقلام نظامی در جنوب شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در پی وصول خبر مردمی مبنی بر تردد مشکوک، تیمی از پلیس اطلاعات فاتب به محدوده جنوب شرق تهران اعزام گردید که مشخص شد فردی با سوابق درگیری و شرارت از وضعیت موجود سو استفاده نموده و محل را تبدیل به پاتوق مجرمین و فروش اقلام مجرمانه مینماید.

پس از تکمیل تحقیقات در اقدام ضربتی ماموران با ورود به موقعیت توانستند ضمن پاکسازی محل، متهم را در حین معامله سلاح و اقلام نظامی دستگیر نمایند.

پلیس با قوت ماموریت های خود را ادامه داده و با هر اقدام مجرمانه که امنیت مردم را تهدید نماید برخورد خواهد نمود.

