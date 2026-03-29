دستگیری فردی که موقعیت ایست های بازرسی را به شبکه معاند ارسال می کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: با تلاش‌ ماموران سازمان اطلاعات پلیس پایتخت، فردی که اقدام به ارسال موقعیت ایست‌های بازرسی و یگان‌های انتظامی به کانال‌های معاند کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

این اقدامات تهدیدی جدی برای امنیت عمومی محسوب می‌شود ؛ فرماندهی انتظامی تهران بزرگ هشدار می‌دهد که با هرگونه تلاش برای اخلال در نظم و امنیت، برخورد قانونی و قاطع انجام خواهد شد.

این دستگیری نمونه‌ای کوچک از کارآمدی و هوشیاری نیروهای اطلاعاتی در حفاظت از امنیت شهروندان است.