۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۵

دستگیری فردی که موقعیت ایست های بازرسی را به شبکه معاند ارسال می کرد

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که اقدام به ارسال موقعیت ایست های بازرسی و یگان های اتظامی به شبکه های معاند می کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: با تلاش‌ ماموران سازمان اطلاعات پلیس پایتخت، فردی که اقدام به ارسال موقعیت ایست‌های بازرسی و یگان‌های انتظامی به کانال‌های معاند کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

این اقدامات تهدیدی جدی برای امنیت عمومی محسوب می‌شود ؛ فرماندهی انتظامی تهران بزرگ هشدار می‌دهد که با هرگونه تلاش برای اخلال در نظم و امنیت، برخورد قانونی و قاطع انجام خواهد شد.

این دستگیری نمونه‌ای کوچک از کارآمدی و هوشیاری نیروهای اطلاعاتی در حفاظت از امنیت شهروندان است.

