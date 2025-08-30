  1. استانها
  2. مازندران
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

متلاشی شدن شبکه پخش اقلام غیرمجاز دارویی و بهداشتی در قائم‌شهر

قائمشهر - فرمانده انتظامی قائمشهر از متلاشی شدن یک شبکه پخش محصولات دارویی و بهداشتی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید جلیل نبوی با اعلام این خبر گفت: در ادامه اجرای طرح مبارزه با محصولات و اقلام قاچاق، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قائم‌شهر با انجام بررسی‌های تخصصی موفق به کشف هزار و ۲۰۰ عدد اقلام دارویی و بهداشتی غیرمجاز شدند.

وی افزود: مأموران پلیس اقتصادی با هماهنگی مرجع قضائی یک متهم را در این خصوص دستگیر کرده و محل نگهداری اقلام غیرمجاز دارویی و بهداشتی نیز پلمب شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قائمشهر اظهار داشت: ارزش ریالی اقلام غیرمجاز کشف‌شده بالغ بر پنج میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ نبوی از شهروندان خواست در صورت مشاهده و اطلاع از هرگونه فعالیت‌های مجرمانه، از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ پلیس را در جریان قرار دهند.

