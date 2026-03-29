۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

هواشناسی: دمای اصفهان تا ۴ درجه افزایش می‌یابد

هواشناسی: دمای اصفهان تا ۴ درجه افزایش می‌یابد

اصفهان- معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما و وقوع ناپایداری‌های همرفتی طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

نوید حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه میانگین دما در مناطق مختلف استان طی ۲۴ ساعت آینده بین ۲ تا چهار درجه افزایش می‌یابد، اظهار کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر و فریدن و سمیرم با کمینه دمای سه درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی روز دوشنبه تا چهارشنبه شرایط ناپایداری‌هایی جوی به شکل افزایش ابر، رگبار باران و رعد و برق انتظار می‌رود و در مناطق سردسیر بارش برف و ریزش تگرگ محتمل است.

معاون پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه در مناطق شرقی استان نیز در برخی ساعات وزش باد شدید و وقوع توفان های لحظه ای و گرد خاک محلی پیش‌بینی می‌شود، خاطرنشان کرد: شدت ناپایداری‌ها طی روز سه شنبه و در نیمه شمال و شرق استان خواهد بود.

به گفته حاجی بابایی، دمای اصفهان نیز طی ساعات پیش رو بین ۱۷ و ۹ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

کد مطلب 6786465

