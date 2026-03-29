نوید حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه میانگین دما در مناطق مختلف استان طی ۲۴ ساعت آینده بین ۲ تا چهار درجه افزایش می‌یابد، اظهار کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر و فریدن و سمیرم با کمینه دمای سه درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی روز دوشنبه تا چهارشنبه شرایط ناپایداری‌هایی جوی به شکل افزایش ابر، رگبار باران و رعد و برق انتظار می‌رود و در مناطق سردسیر بارش برف و ریزش تگرگ محتمل است.

معاون پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه در مناطق شرقی استان نیز در برخی ساعات وزش باد شدید و وقوع توفان های لحظه ای و گرد خاک محلی پیش‌بینی می‌شود، خاطرنشان کرد: شدت ناپایداری‌ها طی روز سه شنبه و در نیمه شمال و شرق استان خواهد بود.

به گفته حاجی بابایی، دمای اصفهان نیز طی ساعات پیش رو بین ۱۷ و ۹ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.