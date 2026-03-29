به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قیصری نیک، معاون موزه‌ها و گنجینه‌های فرهنگی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی اظهار کرد: این نمایشگاه با نمایش ۴۰ اثر شامل تقریظ‌ها و دست‌خط‌های منتخب رهبر شهید و ۳۱ اثر خوشنویسی و نقاشیخط از آیات قرآنی، اشعار و عبارات در رابطه با رهبر شهید به خط استاد میرحسین زنوزی هنرمند برجسته تبریزی به نمایش گذاشته شده است.

معاون موزه‌ها و گنجینه‌های فرهنگی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی افزود: این نمایشگاه تا ۲۷ فروردین‌ماه جاری، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۴، در نگارخانه موزه رضوی پذیرای اهل فرهنگ و هنر است.