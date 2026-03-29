دستگیری قاتل در شهر قم

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس آگاهی استان قم از دستگیری قاتل در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد و اظهار کرد: این قتل که در پی اختلافات خانوادگی رخ داده بود، با انجام اقدامات فنی و پلیسی کارآگاهان پلیس آگاهی استان در کمتر از ۲۴ ساعت قاتل دستگیر و تحویل مراجع قضائی استان شد.



رئیس پلیس آگاهی استان قم افزود:بر اساس گزارشات اولیه، حادثه قتل در یکی از مناطق استان به وقوع پیوسته که بلافاصله پس از اعلام وقوع جنایت، تیم های تخصصی پلیس آگاهی استان در محل حادثه حاضر شده و تحقیقات خود را آغاز کردند.



وی گفت: با توجه به ماهیت جنایی جرم و حساسیت موضوع، کارآگاهان پلیس آگاهی نسبت به جمع آوری ادله و سرنخ های موجود در صحنه جرم اقدام نمودند، همچنین با اتخاذ تدابیر اطلاعاتی و عملیاتی، روند شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت و با تلاش و پی گیری مستمر در کمتر از ۲۴ ساعت از وقوع حادثه، محل اختفای قاتل شناسایی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شد.



رئیس پلیس آگاهی استان قم انگیزه اصلی قاتل را اختلافات خانوادگی دانست و بر عزم جدی پلیس آگاهی استان در برخورد قاطع با متهمان و مجرمان و لزوم برقراری امنیت پایدار برای شهروندان، تاکید کرد.