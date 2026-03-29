به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی عصر یکشنبه با حضور میدانی در محله ۱۷ شهریور این شهر، از مسجدالنبی و منزل آسیب‌دیده مرحوم ماموستا شیخ محمد سعید حسامی بازدید کرد.

در این بازدید، وی ضمن بررسی میزان خسارات واردشده به این اماکن، در جریان روند اقدامات انجام‌شده برای بازسازی و نحوه خدمات‌رسانی به نقاط آسیب‌دیده قرار گرفت.

فرماندار سنندج با تأکید بر لزوم تسریع در روند جبران خسارات، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان موظفند با هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق، نسبت به اسکان موقت آسیب‌دیدگان و همچنین بازسازی اماکن خسارت‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کنند.

سجادی همچنین بر رسیدگی فوری به وضعیت خانواده‌های آسیب‌دیده تأکید کرد و خواستار بسیج تمامی ظرفیت‌ها برای بازگشت هرچه سریع‌تر شرایط عادی در منطقه شد.