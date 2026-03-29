  1. استانها
  2. کردستان
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

بازدید فرماندار سنندج از اماکن آسیب‌دیده در محلات سنندج

سنندج- فرماندار سنندج با حضور در محلات سنندج، از مسجدالنبی و منزل آسیب‌دیده مرحوم ماموستا حسامی بازدید و بر ضرورت تسریع در جبران خسارات و خدمات‌رسانی به شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی عصر یکشنبه با حضور میدانی در محله ۱۷ شهریور این شهر، از مسجدالنبی و منزل آسیب‌دیده مرحوم ماموستا شیخ محمد سعید حسامی بازدید کرد.

در این بازدید، وی ضمن بررسی میزان خسارات واردشده به این اماکن، در جریان روند اقدامات انجام‌شده برای بازسازی و نحوه خدمات‌رسانی به نقاط آسیب‌دیده قرار گرفت.

فرماندار سنندج با تأکید بر لزوم تسریع در روند جبران خسارات، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان موظفند با هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق، نسبت به اسکان موقت آسیب‌دیدگان و همچنین بازسازی اماکن خسارت‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کنند.

سجادی همچنین بر رسیدگی فوری به وضعیت خانواده‌های آسیب‌دیده تأکید کرد و خواستار بسیج تمامی ظرفیت‌ها برای بازگشت هرچه سریع‌تر شرایط عادی در منطقه شد.

کد مطلب 6786485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها