ضرورت احقاق حق مردم در شرایط جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایی‌نسب با حضور در مجتمع اجرای احکام حقوقی شیراز ، از نزدیک در جریان روند خدمات رسانی به مراجعان و فرآیند تعیین تکلیف پرونده ها قرار گرفت.

وی در این بازدید که با هدف بررسی میدانی عملکرد این واحد قضایی انجام شد، بر اهمیت حیاتی اجرای احکام در تثبیت حقوق افراد و تحقق عدالت تأکید کرد.

حجت الاسلام رجایی‌نسب با اشاره به نقش کلیدی این مجموعه در احقاق حقوق مراجعان، اظهار کرد: واحد اجرای احکام حقوقی به دلیل ارتباط مستقیم با نتیجه نهایی پرونده ها از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

رئیس کل دادگستری فارس افزود: هرگونه اغماض یا تعلل در این بخش می‌تواند منجر به تضییع حقوق شهروندان شود و از این‌رو، نظارت و توجه به عملکرد این واحد همواره در اولویت مدیریت قضایی استان قرار دارد.

وی با تأکید بر نگاه ویژه به مجموعه اجرای احکام از بُعد تعیین تکلیف قطعی حقوق مردم در پرونده‌ها، تصریح کرد: رسالت اصلی این مجموعه، تبدیل احکام صادره به نتیجه عملی و ملموس برای مردم است و همه همکاران باید با تعهد و دلسوزی، رضایتمندی ارباب رجوع را فراتر از آمار و ارقام مد نظر قرار دهند.

حجت الاسلام رجایی‌نسب همچنین با اشاره به شرایط خاص کنونی و تداوم رویکرد جهادی در خدمت‌رسانی قضایی، بیان کرد: همانگونه که همکاران شهید ما در دادگستری لارستان تا آخرین لحظه سنگر خدمت را رها نکردند ما نیز در ایام جنگ و دفاع مقدس با حساسیت تمام، مسیر احقاق حق مردم و خدمات رسانی به آنان را دنبال خواهیم کرد و تلاش می کنیم این روحیه انقلابی و خدمتگزاری را تقویت کنیم.

وی در پایان ضمن دیدار و گفتگو با تعدادی از مراجعان بر لزوم استفاده از ظرفیتهای قانونی بر تسریع در اجرای پرونده‌ها به ویژه حل مشکلات زندانیان مالی و انجام هر گونه مساعدت جهت جلوگیری از زندانی شدن افراد و اعطای مرخصی به زندانیان دربند تاکید کرد.