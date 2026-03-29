به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد عصر یکشنبه در یادواره سردار شهید حسین املاکی در شهرستان لنگرود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای صدر اسلام تا به امروز، به ویژه شهدای جنگ رمضان و با ابراز تسلیت به مناسبت شهادت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) و تبریک به مناسبت انتصاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، گفت: رهبر شهید ما قابل قیاس با هیچ رهبری در دنیا نیست. ایشان در علوم اسلامی، ادبیات، اخلاق، عرفان، سیاست داخلی و خارجی شخصیتی بی‌نظیر بودند و با مدیریت حکیمانه خود، کشور را از فتنه‌های بیشمار نجات دادند.

نیکزاد افزود: رهبر شهیدمان از عمق جان به خانواده شهدا و ایثارگران اعتقاد داشت و نزدیک به یک قرن مجاهدتی خالصانه و بی‌نظیر داشت. ایشان به مدت ۳۶ سال رهبری کردند و پیش از آن نیز مسئولیت‌های سنگینی بر عهده داشتند. سایه جنگ را با تدبیر خود از سر ایران دور کردند و اجازه ندادند کشور درگیر جنگ‌های منطقه‌ای مانند آمریکا و افغانستان، آمریکا و عراق یا عراق و کویت شود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مدیریت مثال‌زدنی رهبر فقید در عرصه سیاسی و داخلی تصریح کرد: ایشان با همه سلایق کار کردند و هرگز از رأی مردم نگذشتند. موازنه سیاسی را در طول بیش از سه دهه حفظ کردند و کشور را از نزاع‌های بیهوده نجات دادند. اگر پشتیبانی ایشان از بسیج و سپاه نبود، امروز ایران نمی‌توانست در برابر کل جهان ایستادگی کند.

نیکزاد به تشریح جنایات ایالات متحده آمریکا پرداخت و گفت: آمریکا همان کسی است که در سال ۱۳۳۲ دکتر مصدق را سرنگون کرد، در شیلی، کنگو، برزیل، اندونزی و یونان دست به کودتا و قتل عام زد، در عراق با سلاح کشتار جمعی دروغین جنایت کرد و داعش را برای تخریب منطقه به وجود آورد. همچنین در ونزوئلا با ۲۹۶ میلیارد بشکه نفت، رئیس‌جمهور قانونی را هدف قرار داد.

وی با اشاره به نقش ترامپ ملعون در ناآرامی‌های اخیر ایران خاطرنشان کرد: آمریکا با کدام قانون و منطق در جنگ ۱۲ روزه، ناآرامی‌های ایران را مدیریت کرد؟ آن هم با حمایت از وطن‌فروشان و آشوبگرانی که اتوبوس و خانه مردم را آتش زدند. ترامپ اگر جرأت دارد بداند که ما در برابر هر تهدیدی ایستادگی می‌کنیم.

نیکزاد جنایات رژیم صهیونیستی را نیز محکوم کرد و گفت: این رژیم کودک‌کش از سال ۱۹۴۸ تاکنون صدها هزار فلسطینی را آواره کرده، روستای یاسین را قتل‌عام کرد، جنگ شش‌روزه را برای اشغال سرزمین‌های بیشتر راه انداخت و به تمام قطعنامه‌های سازمان ملل پشت پا زد. کشتارهای گسترده در سال‌های ۲۰۰۸، ۲۰۱۴، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ در غزه، نمونه آشکار جنایت‌های بی‌کیفر این رژیم است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با گرامیداشت یاد شهدا به ویژه شهدای جنگ رمضان و تأکید بر تبعیت از رهبری جدید، خواستار هوشیاری جوانان در برابر توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی شد.