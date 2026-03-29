ایران کدام کارخانه رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه قدس، سقوط یک موشک ایرانی به مجتمع صنعتی «نئوت هوواف» در النقب واقع در جنوب فلسطین اشغالی، نقطه عطفی در ماهیت حملات موشکی ایران در جنگ کنونی به شمار می رود. این حمله موشکی، یکی از برجستهترین تأسیسات صنعتی شیمیایی را که کارخانهای متعلق به شرکت صهیونیستی آدما است؛ هدف قرار داد. این حمله منجر به آتشسوزی گسترده و نشت مواد شیمیایی خطرناک از این کارخانه شد.
مجتمع نئوت هوواف در قلب یکی از حساسترین مناطق صنعتی سرزمین های اشغالی قرار دارد که مجموعهای بزرگ از کارخانههای شیمیایی و پتروشیمی را در خود جای داده است و آن را به یک هدف استراتژیک تبدیل میکند. محل مورد هدف به طور خاص شامل مرکز اصلی تحقیق و توسعه آدما و یکی از مهمترین سایتهای تولیدی آن در سرزمینهای اشغالی است.
شرکت « ADMA Agricultural Solutions Ltd» که هدف این حمله قرار گرفت، یک شرکت بین المللی در زمینه مواد شیمیایی کشاورزی است که در تولید کودهای شیمیایی و جمله علفکشها، حشرهکشها و قارچکشها تخصص دارد.
شرکت ADMA در دهها کشور در سراسر جهان فعالیت میکند و بیش از ۲۰ سایت تولیدی در قارههای مختلف، از جمله سرزمینهای اشغالی فلسطین، چین، آمریکا، هند، برزیل و لهستان دارد. این شرکت بیش از ۱۰۰۰ کارگر در سرزمینهای اشغالی دارد و حضور جهانی آن، نشاندهنده حجم نفوذ این شرکت در زنجیرههای تأمین کشاورزی بینالمللی است. لذا هرگونه آسیبی به تأسیسات آن عواقب گستردهای در سطح جهانی خواهد داشت.
فعالیتهای ADMA محدود به تولید آفتکشها نیست؛ بلکه شامل توسعه فناوریهای پیشرفته برای سنتز مواد شیمیایی به منظور افزایش اثربخشی و کاهش اثرات زیستمحیطی آنها، علاوه بر تولید سایر مواد شیمیایی حاصل از فرآیندهای تولید، مانند کلر و دیاکسید کربن، نیز میشود. با این حال، ماهیت شیمیایی پیچیده عملیات آن، تأسیسات آن را در برابر هرگونه هدفگیری نظامی بسیار آسیبپذیر میکند و با توجه به پتانسیل آلودگی زیستمحیطی و مواد شیمیایی خطرناکی که در خود دارد، می تواند برای ساکنان مناطق اطراف خطرآفرین باشد.
این حمله پیامدهای متعددی دارد که فراتر از تاثیرت میدانی است. نقش این شرکت در زنجیره تامین مواد غذایی و زنجیرههای اقتصادی، نشاندهنده تغییر رویکرد ایران در حمله به زیرساختهای صنعتی و استراتژیک است. علاوه بر اینکه این حمله می تواند مقدمه ای برای سناریوهای پیچیدهتر در خصوص حمله به اهداف خطرناک تر از لحاظ زیست محیطی باشد که در مقابل جنایات غیر قانونی آمریکایی- صهیونیستی در حمله به زیرساخت های انرژی و هسته ای ایران صورت می گیرد.
این حمله از نظر اقتصادی می تواند منجر به بیثباتی در تولید و عرضه مواد ضروری کشاورزی شود و علاوه بر اقتصاد سرزمین های اشغالی، بر بازارهای محلی و بینالمللی تأثیر بگذارد، چرا که آدما تأمینکننده اصلی راهحلهای حفاظت از محصولات کشاورزی برای بسیاری از کشورها است. علاوه بر این، آسیب به مرکز تحقیق و توسعه این شرکت میتواند بر سرعت نوآوری در این زمینه که عنصری حیاتی در رقابت جهانی این رژیم است، تأثیر بگذارد.
از منظر امنیتی نیز، هدف قرار دادن یک تأسیسات صنعتی با این مقیاس، نشاندهنده گسترش بانک هدف ایران به زیرساختهای اقتصادی حیاتی است که در پاسخ به جنایات متجاوزان آمریکایی - صهیونیستی صورت گرفته و معادله های بازدارندگی را تعدیل می کند.
