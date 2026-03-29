۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵

دستگیری ۸۰ نفر از عوامل مرتبط با شبکه‌های معاند در مازندران

دستگیری ۸۰ نفر از عوامل مرتبط با شبکه‌های معاند در مازندران

ساری- سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات فراجا مازندران، ۸۰ نفر از عوامل مرتبط با شبکه‌های معاند اینترنشنال و من‌وتو را در استان دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات فراجا استان مازندران در ادامه اقدامات اطلاعاتی و فنی هدفمند خود، موفق به شناسایی و دستگیری ۳۰ نفر دیگر از افراد مرتبط با شبکه‌های معاند اینترنشنال و من‌وتو شدند.

این افراد اقدام به ارسال اطلاعات و مشخصات مربوط به مکان‌های امنیتی و نظامی استان به این شبکه‌های ضد انقلاب می‌کردند.

براساس گزارش‌ها، این دستگیری‌ها از ابتدای جنگ تحمیلی رمضان آغاز و تا به امروز ادامه داشته است.

در مجموع، تعداد ۸۰ نفر از این عوامل توسط سربازان گمنام امام زمان دستگیر و به مراجع قضائی تحویل داده شده‌اند.

