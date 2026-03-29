توزیع روزانه ۱۵۰۰ تن نهاده دامی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی عصر امروز یکشنبه در جریان بازدید «رضا سپهوند» نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی از سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی باتوجه‌به تجارب کسب شده گذشته به‌ویژه تجربه سازمان در جریان سیل ۹۸، خیلی از کارها و اقداماتی که می‌بایست قبل از شروع جنگ انجام بدهد را پیش‌بینی، تدبیر و به‌موقع انجام داده است که دراین‌خصوص اولویت‌های لازم قبل از شروع جریان جنگ رمضان به‌عمل‌آمده است.

تأمین و توزیع کالاهای اساسی موردنیاز مردم در لرستان

وی عنوان کرد: در جلسه‌ای با حضور تمامی معاونین و مدیران پیش از شروع جنگ، اولویت‌های اصلی سازمان در مواجه با جنگ احتمالی را انجام داده و در قالب چهار محور طراحی و ابلاغ شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: اولویت اول، حفظ جان همکاران به‌عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین اولویت بوده است که علی‌رغم حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی آمریکایی به ساختمان ستاد سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان تا به امروز تنها یک نفر از همکاران عزیزمان به همراه فرزند دلبندشان به فیض شهادت نائل آمدند.

صیادی، افزود: دومین اولویت، پرداخت مطالبات مستمر و غیرمستمر تمامی پرسنل سازمان اعم از رسمی، قراردادی و شرکتی بوده است که با تلاش‌های شبانه‌روزی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، این مهم به‌موقع و بدون وقفه انجام شده است.

وی بیان داشت: سومین اولویت در ایام جنگ رمضان بحث بازار بوده است که با تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران این سازمان، بحث تأمین، توزیع و نظارت دقیق بر تمامی کالاها به‌ویژه اقلام اساسی و مصرفی مردم به‌خوبی و درستی انجام شده است که خوشبختانه تا به امروز هیچ‌گونه کمبود و مشکلی در سطح استان مشاهده و گزارش نشده است.

برپایی موکب جهاد کشاورزی در خیابان انقلاب

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، عنوان کرد: اولویت چهارم باتوجه‌به شرایط زراعی بحث عملیات داشت، مبارزه با آفات و علف‌های هرز و بیماری‌های مربوطه غلات بوده است که باتوجه‌به رصد و پایش دقیق در حال انجام است.

صیادی، گفت: تمامی این چهار اولویت توسط همکاران این سازمان به‌صورت کامل برنامه‌ریزی‌شده و به طور دقیق در حال انجام است.

وی تصریح کرد: همچنین این سازمان از ابتدای جنگ با برپایی موکب در خیابان انقلاب خرم‌آباد در کنار مردم بوده و همکاران این سازمان نیز با حضور فعال در تجمعات شبانه در سراسر استان، بیعت خود را با رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کرده و حمایت کامل خود را از نیروهای جان‌برکف نظامی و انتظامی کشور اعلام کرده و می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان، ایام پایانی سال و نوروز ۱۴۰۵، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، از ماه‌ها قبل تدارک لازم برای ذخیره‌سازی، تهیه و توزیع اقلام ضروری و کالاهای اساسی موردنیاز مردم را حتی دو تا سه برابر نیاز مردم را در نظر گرفته و تأمین کرده است.

توزیع روانه ۱۵۰۰ تن نهاده دامی در لرستان

صیادی در ادامه با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی به‌درستی و به بهترین شکل ممکن انجام شده است، افزود: در بعضی از کالاهای اساسی، استان لرستان تولیدکننده خوبی بوده و دارای رتبه برتر کشوری است به‌طوری‌که در بحث تولید گوشت مرغ، سالانه در حدود ۱۰۰ هزار تن گوشت مرغ در سطح استان تولید می‌شود که از این میزان ۶۰ هزار تن مصرف استان است و مابقی آن به استان‌های هم جوار ارسال می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه در دیگر محصولات کشاورزی از جمله گوشت قرمز، حبوبات و شیر استان لرستان به‌عنوان تولیدکننده این محصولات در سطح کشور، مطرح بوده و دارای مقام برتر کشوری هستیم، به‌نحوی‌که بازار استان از محصولات مذکور تأمین و هم استانی‌ها به‌راحتی می‌توانند از این محصولات بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: سایر کالاهای موردنیاز و مصرف استان نیز به طور کامل تأمین و توزیع می‌شود. یکی از اقدامات اساسی که تا کنون صورت‌گرفته بحث حمل کالاهای اساسی است که با همکاری استانداری و نمایندگان نهاده‌های دامی به مقدار کافی تأمین شده است، به‌طوری‌که میانگین به‌صورت روزانه هزار و ۵۰۰ تن نهاده دامی در سطح استان در حال حمل و توزیع است.